استعداداً لعيد الفطر..الشرقية تضخ كعك ومستلزمات وملابس بمعارض أهلاً رمضان

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية ، المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين بالشرقية ، بتوفير كافة مستلزمات العيد بمعارض أهلاً رمضان ومنافذ البيع والهايبرات والسلاسل التجارية الكبري والفروع الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة ، بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق لتلبية كافة احتياجات المواطنين، من السلع الغذائية والإستهلاكية لمجابهة ارتفاع الأسعار.

وأوضح وكيل وزارة التموين بالشرقية، أنه تم ضخ كميات وفيرة من كعك وبسكويت وحلوي وملابس العيد بمعارض ( أهلاً رمضان) بإجمالي 23 معرضاً بمختلف مراكز ومدن المحافظة وكذلك بالمجمعات الاستهلاكية وأسواق اليوم الواحد بالإضافة إلى منافذ البيع الثابتة والمتحركة التابعة لمديرية التموين ، لتلبية احتياجات المواطنين و توفير السلع الأساسية والإستهلاكية بأسعار مناسبة لتخفيف العبء عن كاهل المواطن.

وأكد وكيل الوزارة ، أن هناك متابعة مستمرة لضمان إنتظام سير العمل بمنافذ صرف السلع التموينية والمخابز ومستودعات الغاز ومحطات الوقود للتأكد من توافر السلع بالأسواق والمجمعات الإستهلاكية لضمان وصول الدعم مستحقية والتأكد من جودة وصلاحية السلع المعروضة مع الإلتزام ببيعها بالأسعار الرسمية ولضمان توافرها بكميات مناسبة خلال أيام عيد الفطر المبارك.

وشدد محافظ الشرقية ، على وكيل وزارة التموين بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري لتكثيف الحملات التفتيشة والدورية على أسواق ومحال بيع الأسماك الطازجة والمملحة والمدخنة، وكذلك محال الجزارة، للتأكد من صلاحية المنتجات حفاظًا على صحة المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.