تكريم حفظة القرآن من أبناء الوحدة المحلية بشنبارة بالزقازيق للعام السادس

نظم أهالي قرية شنبارة الميمونة بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية احتفالية كبرى لتكريم حفظة القرآن الكريم من أبناء الوحدة المحلية وذلك ضمن فعاليات مسابقة “أهل القرآن” التي أُقيمت خلال شهر رمضان المبارك لعام 2026، للعام السادس على التوالي، تحت إشراف وتنظيم أمانة التدريب والتثقيف بحزب مستقبل وطن مركز الزقازيق بقيادة محمد صلاح عبد الحميد امين الأمانة وبإشراف الدكتور محمد سليم امين الحزب بالشرقية وعضو مجلس الشيوخ وتنفيذاً لتوجيهات النائب احمد عبد الجواد نائب رئيس حزب مستقبل وطن والأمين العام للحزب.

استهلت الفعاليات بتلاوة مباركة من آيات الذكر الحكيم وسط حضور جماهيري كبير من أهالي القرى المشاركة وعدد من أعضاء مجلس النواب وقيادات حزب مستقبل وطن بمركز الزقازيق وعلي رأسهم المستشار عادل سيف امين الحزب بالمركز في مشهد يعكس مدى اهتمام المجتمع بتحفيظ كتاب الله وتشجيع النشء على حفظه وتلاوته.

أكد محمد صلاح عبد الحميد، أمين التدريب والتثقيف بمركز الزقازيق والمشرف العام على المسابقة أن عدد المشاركين في المسابقة بلغ 618 طالبًا وطالبة من قرى الوحدة المحلية بشنبارة والقرى المجاورة، مشيرًا إلى أنه تم تكريم 492 طالبًا وطالبة بمختلف مستويات حفظ القرآن الكريم، في خطوة تهدف إلى تحفيزهم على الاستمرار في طريق التميز والتفوق.

كما شهدت الاحتفالية تكريم عدد من الأمهات المثاليات، تقديراً لدورهن البارز في تربية الأبناء على القيم الدينية والأخلاقية، إلى جانب تكريم عدد من الشخصيات التي قدمت نماذج مشرفة في العمل الخيري والخدمي داخل القرى، دعمًا لمسيرة التنمية المجتمعية.

كما تخللت الفعاليات كلمات أشادت بأهمية مثل هذه المسابقات في غرس القيم الدينية وتعزيز الانتماء، مؤكدين أن حفظة القرآن يمثلون قدوة حسنة للأجيال القادمة، وركيزة أساسية لبناء مجتمع واعٍ ومتماسك.

واختُتمت الاحتفالية بتوجيه الشكر والتقدير لجميع القائمين على التنظيم، والمشايخ المحكمين، وأولياء الأمور، لدورهم الكبير في دعم وتشجيع أبنائهم على حفظ كتاب الله، مع الدعاء بدوام التوفيق والنجاح لجميع الطلاب.