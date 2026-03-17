في احتفالية كبرى.. تكريم 150 حافظا للقرآن الكريم بقرية أولاد عابدين في فاقوس

نظم أهالي قرية أولاد عابدين التابعة لمركز فاقوس بمحافظة الشرقية احتفالية دينية مميزة لتكريم حفظة القرآن الكريم، وذلك في أجواء إيمانية عامرة بالروحانيات والبهجة تزامنًا مع ليلة القدر، وسط حضور شعبي وتنفيذي وديني واسع.

وتعد هذه الاحتفالية هي الثالثة على التوالي التي تنظمها القرية.

بدأت فعاليات الحفل بتلاوة مباركة من آيات الذكر الحكيم، أعقبتها كلمات أكدت أهمية هذه المبادرات في تعزيز مكانة القرآن الكريم في نفوس الأجيال الجديدة، وربطهم به حفظًا وتلاوةً وعملاً.

وشهدت الاحتفالية حضور عدد من أهالي القرية من بينهم العمدة طلعت فندود، والشيخ حسن أمين، والشيخ إسماعيل ثابت، والشيخ محمد علي دهشان، والشيخ أحمد صلاح، والشيخ إبراهيم حسن محمد، والشيخ إبراهيم خلف الله، والشيخ أحمد إبراهيم علوان.

كما تولت لجنة إدارة المسابقة الإشراف على تنظيم الفعاليات، وضمت كلًا من إبراهيم الدسوقي، وناصر عبد البديع، وذلك تحت إشراف الدكتور هيثم محمد، وحمادة سليم، الشحات زكي، والحاج محمد خليل عوض الله، وبمشاركة الطفل ياسين إبراهيم.

وفي ختام الاحتفالية، تم توزيع الجوائز على الفائزين، حيث جرى تكريم 150 طالبًا وطالبة من حفظة القرآن الكريم، وحصل كل منهم على مصحف وشهادة تقدير بالإضافة إلى مكافأة مالية، تقديرًا لجهودهم في حفظ كتاب الله.

وأكد القائمون على تنظيم المسابقة أن القرآن الكريم يمثل المنهج الحقيقي لإصلاح النفوس والمجتمعات، مشددًا على ضرورة غرس حب القرآن في نفوس الأبناء، والعمل بتعاليمه في الحياة اليومية، لما له من دور في بناء أجيال قادرة على النهوض بالمجتمع.

واختُتمت فعاليات الحفل بالدعاء بأن يحفظ الله مصر وأهلها، وأن يجعل القرآن الكريم نورًا في القلوب ومنهجًا راسخًا في حياة الجميع.