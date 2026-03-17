تموين الشرقية يُحرر 800 محضر ضد أصحاب المخابز والمحال التجارية غير الملتزمين

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية باستمرار تكثيف الحملات اليومية على الأسواق والمخابز والأنشطة التجارية لضبط المخالفين والتصدي لأي محاولات لتهريب السلع المدعمة أو التلاعب بأسعارها قائلاً : لن أسمح بالمساس بحقوق المواطنين، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات الرادعة حيال المخالفين.

ومن جانبه أوضح المهندس السيد حرز الله، وكيل وزارة التموين بالشرقية أن الأجهزة الرقابية بالمديرية قامت بشن حملات تفتيشية مكثفة على المخابز والأنشطة التجارية بنطاق المحافظة وأسفرت تلك الجهود عن تحرير (٨٠٠) محضراً تموينياً متنوعاً.

وأشار الي انه تم تحرير (٥٦٢) محضراً حيال أصحاب المخابز البلدية والسياحية والمطاحن لقيام أصحابها بمخالفات متنوعه منها إنتاج خبر ناقص في الوزن ، إنتاج خبز مخالف للإشتراطات والمواصفات التموينية ، توقف المخبز عن الإنتاج بدون عذر ، وضبط مخابز تعمل بدون ترخيص.

كما تم تحرير (٢٣٨) محضر حيال أصحاب المحال التجارية أثناء حملات تفتيشية للتأكد من صلاحية السلع والمنتجات المعروضة للبيع أمام المواطنين.

اشار المحافظ الي أن هذه الحملات تأتي في إطار خطة شاملة لضبط الأسواق وتحسين جودة السلع المقدمة للمواطنين، مشددًا على ضرورة الإلتزام بالقوانين التموينية ، و إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.