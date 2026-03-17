بتكلفة 20 مليون جنيه.. محافظ الشرقية يتفقد أعمال الرصف بطريق المانسترلي /أبو كبير

تفقد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، خلال جولة تفقدية ، تنفيذ اعمال الرصف والتطوير الجارية بطريق المانسترلي/ أبو كبير بطول ٥ كم وبتكلفة ٢٠ مليون جنيه وذلك ضمن خطة مديرية الطرق والنقل بالشرقية للعام المالي الحالي ٢٠٢٦/٢٠٢٥.

من جانبه قدم المهندس أحمد فوزي وكيل وزارة الطرق والنقل بالشرقية شرحاً تفصيلياً للمحافظ عن الأعمال التي تمت بالطريق ، لافتاً إلى أنه تم الإنتهاء من تنفيذ أعمال الرصف بطول ٥ كم بنسبة تنفيذ ٧٠٪ وبتكلفة ٢٠ مليون جنيهاً ضمن خطة الإعتماد المالي للعام الحالي.

وأكد على الإلتزام بتطبيق المواصفات الفنية القياسية في تنفيذ أعمال الرصف بالطريق ، حفاظاً على عوامل السلامة للمواطنين.

ووجه المحافظ المحاسب السيد عبد الرازق رئيس مركز ومدينة أبو كبير، بضرورة تذليل كافة العقبات أمام الشركات المنفذة، وإزالة أي معوقات لسرعة إنهاء الأعمال طبقاً للجدول الزمني المحدد لسرعة دخوله الخدمه ليعود بالنفع والفائدة على المواطنين وتيسير حركة السيارات.

أكد المحافظ أنه يتابع بنفسه ميدانياً معدلات أداء ونسب تنفيذ المشروعات الجاريه وبصفه دوريه لدفع عجله العمل بها لسرعة الإنتهاء منها طبقاً للجداول الزمنيه المحدده لتعود بالنفع الفائده على أبناء المحافظة.

ولفت إلى أن المحافظة تشهد طفرة كبيرة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية بقطاع الطرق بإعتباره قطاعاً حيوياً وأحد عوامل دفع عملية التنمية المستدامة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.