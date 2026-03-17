الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

خلال زيارته لمستشفى أبو كبير.. محافظ الشرقية يصطحب مريضا للكشف عليه ويحيل المتغيبين للتحقيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محمد الطحاوي

فاجأ المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية مستشفى أبو كبير المركزي للوقوف على إنتظام سير العمل ومتابعة مستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى والمترددين على المستشفى، بحضور الدكتورة أميرة عبد الله مديرة مستشفى أبو كبير المركزي، والسيد عبد الرازق رئيس مركز ومدينة أبو كبير، ومحمد السيد مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام.

بدأ المحافظ جولته التفقدية بمتابعة سير العمل بقسم الإستقبال والطوارئ بالمستشفى، والذي يضم ١٠ أسره، حيث إستقبل القسم حتى وقت الزيارة  ٦٧ حالة ، تم تقديم خدمات الفحص والتشخيص لها وتحويل الحالات التي تستدعي ذلك إلى الأقسام المختلفة داخل المستشفى لإستكمال مراحل العلاج.

وخلال جولته بالمستشفى، حرص المحافظ على الإطمئنان على الحالة الصحية لعدد من المرضى، واستفسر منهم عن مستوى الخدمات الطبية المقدمة لهم ، موجهاً مديرة المستشفى بضرورة تنظيم تواجد المرافقين للحالات المرضية بما يضمن توفير الهدوء والراحة للمرضى.

كما تفقد المحافظ صيدلية قسم الإستقبال والطوارئ ، واستفسر من الصيادلة عن مدى توافر الأدوية والأمصال ، مشددًا على ضرورة حفظها بطريقة آمنه وإجراء مراجعة دورية لتواريخ الصلاحية المدونة عليها مشدداً على أهمية توفير الأدوية والمستلزمات الطبية بصورة كافية وصرفها للحالات المرضية، بما يضمن تقديم خدمة طبية لائقة للمواطنين.

إستكمل المحافظ جولته داخل عدد من أقسام المستشفى شملت أقسام الأطفال والجراحة حيث شدد على ضرورة حسن معاملة المرضى والمترددين على المستشفى وتقديم خدمات طبية متميزة تليق بالمواطنين.

وخلال مروره على أقسام المستشفى تصادف وجود أسرة أحد المرضى تشكو من عدم توفير الرعاية الطبية الكافية له وعلى الفور إصطحب المحافظ الأسرة بنفسه وتوجه إلى قسم الجراحة للتأكد من صحة الشكوى، وبالفحص، تبيّن أن المريض قد خضع للفحوصات الطبية اللازمة تمهيدًا لإجراء عملية جراحية، حيث إطمأن المحافظ على حالته الصحية موجهاً بسرعة استكمال الإجراءات الطبية اللازمة.

كما اطّلع المحافظ على سجل الحضور والإنصراف للعاملين بالمستشفى ، وقرر إحالة العاملين غير المتواجدين أثناء مواعيد العمل الرسمية للتحقيق، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وفي ختام الزيارة ، كلف محافظ الشرقية مدير إدارة المتابعة الميدانية بتفعيل دور لجان المتابعة والمرور الدوري على كافة المنشآت الصحية والخدمية بنطاق المحافظة ، للتأكد من إلتزام العاملين بالتواجد في مقار عملهم وأداء واجباتهم الوظيفية على أكمل وجه ، مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين أو المقصرين.

