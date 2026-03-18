استعدادا لعيد الفطر.. محافظ الشرقية يؤكد جاهزية المنشآت الصحية وتأهب خدمات الطوارئ

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على ضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المنشآت الصحية على مستوى المحافظة، تزامنًا مع قرب حلول عيد الفطر المبارك وذلك بتكثيف العمل داخل المستشفيات ومنافذ تقديم الخدمة الطبية مع وضع خطة عمل واضحة لتوزيع المهام مع الالتزام بالنوبتجيات، بما يضمن انتظام العمل وتواجد الفرق الطبية على مدار الساعة.

كما وجّه المحافظ بتفعيل غرف الأزمات والطوارئ بكافة الجهات الصحية، والتنسيق الكامل مع الغرفة المركزية، إلى جانب تنفيذ خطة مرور دورية على المنشآت الصحية لمتابعة انتظام سير العمل والتأكد من التواجد المستمر للأطقم الطبية، بما يضمن تقديم خدمة صحية متميزة للمواطنين خلال فترة العيد.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية، والمراكز الطبية والوحدات الصحية بالمحافظة، بالتزامن مع احتفالات عيد الفطر المبارك، مع التأكيد على تواجد مديري المستشفيات أو من ينوب عنهم على مدار الساعة، ومنع الإجازات خلال تلك الفترة.

وأضاف وكيل الوزارة أنه تم توفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية، والأمصال ومشتقات الدم، لمواجهة أي حالات طارئة، إلى جانب زيادة أعداد الأطباء وأطقم التمريض خلال فترات النوبتجيات والسهر، خاصة بالأقسام الحيوية مثل الاستقبال والطوارئ، والعناية المركزة والحضانات، لضمان سرعة التعامل مع الحالات الحرجة.

وأشار إلى استمرار اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة الأمراض المعدية والأوبئة، من خلال التأكيد على قيادات المديرية بقطاعي الطب الوقائي والعلاجي بالعمل على مدار الساعة واستمرار انعقاد لجنة الأزمات، وجاهزية فرق الانتشار السريع بالتنسيق مع غرفة الطوارئ بإدارة الرعاية الحرجة والعاجلة واستمرار العمل بمخازن الأدوية التابعة للمديرية على مدار الساعة خلال إجازة العيد والتأكد من تأمين مصادر المياه والكهرباء بجميع المنشآت الصحية.

وأشار إلى تواجد سيارات الإسعاف بمحيط ساحات الصلاة وقيام الفرق الإشرافية والتفتيش المالي والإداري ومختلف الإدارات الفنية بتكثيف أعمال المتابعة والمرور على المنشآت الصحية خلال أجازة عيد الفطر المبارك وان تكون مواعيد عمل المنشأت الطبية خلال أجازة عيد الفطر المبارك.

كما أوضح وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن الوحدات الصحية والمراكز الطبية ووحدات مبادرة تطوير خدمات الرعاية الأولية ستواصل تقديم جميع خدماتها الأساسية من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثانية ظهراً بالإضافة الى إستمرار العمل طوال فترة أجازة عيد الفطر المبارك بـ ( وحدات الرعاية الأولية، خدمات الطوارئ ، المبادرات الرئاسية الصحية من الكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، ومبادرة فحص المقبلين على الزواج بالمراكز الطبية، جلسات التطعيمات في مواعيدها المحددة، بما في ذلك الجرعة الصفرية ضد شلل الأطفال، وجرعة الميلاد ضد الالتهاب الكبدي التي تعطى يومياً، وكذلك تحليل الغدة الدرقية، وخدمات تنظيم الأسرة ، صرف الألبان المدعمة في منافذها المحددة بالإدارات الصحية) الخدمات الوقائية .

وأضاف وكيل وزارة الصحة أن الخدمات الوقائية المقدمة داخل وحدات الرعاية الصحية الأولية، مستمرة بمكاتب الصحة بالمحافظة والتى تشمل " إصدار شهادات الميلاد والوفاة واستخراج تصاريح الدفن والتسجيل الإلكتروني على منظومة المواليد والوفيات".

أكد وكيل الوزاره استمرار تواجد العيادات المتنقلة خلال فترة احتفالات عيد الفطر المبارك في الميادين العامة، وأماكن التجمعات، ومراكز الشباب، وغيرها من المواقع الحيوية، لضمان وصول الخدمات الطبية والخاصة بالمبادرات الرئاسية المختلفة إلى جميع المواطنين بمحافظة الشرقية خلال تلك الفترة.

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أنه تم التنسيق مع هيئة الإسعاف بالشرقية لتغطية الطرق السريعة ومداخل ومخارج المدن، تحسبًا لأي طوارئ، إلى جانب تكليف إدارات صحة البيئة والعلاج الحر بتكثيف الحملات الرقابية على المنشآت المختلفة حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.