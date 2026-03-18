بتكلفة 67 مليون جنيه.. دعم منظومتي النظافة والحماية المدنية بمعدات حديثة بالشرقية

أعلن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية عن تدعيم منظومتي النظافة والحماية المدنية بسيارات جديدة، بتكلفة إجمالية بلغت ٦٧ مليون جنيه.

وذلك في إطار خطة محافظة الشرقية لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين مستوى المرافق الحيوية،بما يسهم في تحقيق بيئة نظيفة وآمنة تليق بالمواطنين.

أوضح المحافظ أنه تم دعم منظومة النظافة بعدد ٧ سيارات فنطاس لشفط المياه، منها ٤ سيارات بسعة ٢٠ مترًا مكعبًا و٣ سيارات بسعة ١٠ م³ بتكلفة إجمالية ٤١ مليون جنيه، ضمن الاعتماد المالي المخصص بالخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦، والتي تبلغ مخصصاتها ٥٠ مليون جنيه لدعم قطاع النظافة، وذلك في إطار الارتقاء بمنظومة النظافة وتحقيق بيئة صحية نظيفة، تعيد المظهر الحضاري والجمالي لشوارع المحافظة.

كما أعلن المحافظ عن دعم منظومة الحماية المدنية بعدد سيارتي إطفاء (خزان سعة ٨ م³) وسيارة إطفاء متوسطة (٤×٤) بتكلفة إجمالية ٢٦ مليون جنيه، ضمن الاعتماد المالي المخصص بالخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦، والتي تبلغ مخصصاتها ٥٠ مليون جنيه لدعم قطاع الحماية المدنية ، وذلك في إطار التحديث الشامل لآليات الدفاع المدني، بما يضمن سرعة الاستجابة للطوارئ وتعزيز أمن وسلامة المواطنين، جاء ذلك خلال تفقد المحافظ للمعدات الجديدة بالحملة الميكانيكية بالديوان العام، بحضور الأستاذ شعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق ، والمهندس سامي حلمي مدير إدارة المركبات بالديوان العام .

وخلال الجولة ، شدد المحافظ على إعداد تقرير بخطة التشغيل اليومية واضحة للمعدات والسيارات والتأكد من الاستخدام الأمثل في الأغراض المخصصة لها و إجراء الصيانة الدورية والإصلاح الفوري للمعدات للحفاظ على إستمراريتها بكفاءة.

أكد الأشمونى أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطة متكاملة لتطوير منظومة النظافة، قائلاً "نعمل على رفع كفاءة المعدات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، بما يحقق رضا المواطنين ويعكس الوجه الحضاري لمحافظة الشرقية." لافتاً إلى استمرار تكثيف الجهود المبذولة لتحديث البنية التحتية من الخدمات، من خلال الاستثمار في المعدات الحديثة، بما يعزز كفاءة الأداء ويرتقي بجودة الحياة للمواطنين.