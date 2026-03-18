الحكومة: إغلاق المحلات الساعة ٩ مساءً ويومى الخميس والجمعة الساعة ١٠ مساءً اعتبارا من يوم ٢٨ مارس

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تتحمل عبئا كبيرا في زيادة الأسعار، مطالبا بترشيد الاستهلاك في جميع السلع لتخفيف الفاتورة الشهرية التي تتحملها الدولة .

وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على السيناريو الأسوأ وهي استمرار الحرب ووضعنا خطة للتعامل خلال الفترة المقبلة ومنها ترشيد النفقات الحكومية وتأهيل بعد البنود الاخري ليكون لدينا فائض يمكن استخدامه فيما بعد.

وأشار الي ان الحكومة اتخذت قرار بوقف إنارة اعلانات الشوارع وتخفيف الإنارة في الشارع.

واشار الي أنه سيتم غلق الحي الحكومي بعد الساعة ٦ مساء وإغلاق شبكة الطاقة تم التوافق أنه من السبت المقبل إغلاق اامطاع والمحال الساعة ٩ ماعدا الخميس والجمعة يغلق الساعة ١٠ مساء يطبق من يوم ٢٨ ولمدة شهر.