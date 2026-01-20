قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

لتخفيف الأعباء.. توافر السلع بأسعار مناسبة طوال شهر رمضان المبارك

منار عبد العظيم

في إطار حرص الدولة على تخفيف الأعباء عن المواطنين وضمان توافر السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، أكد الدكتور علاء عز، مستشار رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، أن الاستعدادات لإقامة معارض «أهلًا رمضان 2026» بدأت منذ عدة أشهر، وذلك من خلال خطة شاملة تهدف إلى تأمين احتياجات السوق وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، والتعامل مع أي زيادات سعرية محتملة. 

كما أشار إلى أن هذه المعارض ستكون منصة رئيسية لدعم الفئات المختلفة من المجتمع من خلال توفير سلع بأسعار مخفضة، مع تقديم عروض وتخفيضات لصالح المستهلك.

استعدادات مبكرة وخطة شاملة لضمان توافر السلع

وأوضح الدكتور علاء عز، في مداخلته مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، أن التحضيرات لإقامة معارض «أهلًا رمضان» بدأت منذ عدة أشهر، حيث تم عقد اجتماعات مكثفة مع رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء المعنيين مثل وزراء التموين، والصناعة، والزراعة.

وأضاف أن هذه الاجتماعات تهدف إلى ضمان توفير السلع الغذائية الأساسية بكميات كبيرة في الأسواق المحلية، من خلال التنسيق بين كافة الجهات المعنية.


خلق منافسة بين المنتجين والموردين

وأضاف عز أن هذه الاستعدادات تهدف إلى خلق بيئة تنافسية بين المنتجين والموردين، ما يعزز مصلحة المستهلك من خلال خفض الأسعار وتحسين جودة السلع المعروضة. كما تهدف الخطة إلى مواجهة أي زيادات سعرية متوقعة مع اقتراب شهر رمضان.

عروض وتخفيضات مباشرة لصالح المستهلك

ولفت مستشار رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إلى أن هذه الجهود بدأت تؤتي ثمارها بالفعل، حيث بادر عدد كبير من المنتجين والموردين بتقديم عروض تخفيضات مباشرة على السلع، إضافة إلى تطبيق نظام "عروض التجميع" (Bundling)، الذي يتيح للمواطنين الحصول على منتجات إضافية مجانية عند شراء سلع معينة. مثل هذه المبادرات تسهم بشكل كبير في تقليل فاتورة الإنفاق على الأسر، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

انتشار واسع للمعارض في جميع المحافظات

وأشار الدكتور علاء عز إلى أن معارض «أهلًا رمضان 2026» ستُقام في جميع محافظات الجمهورية، من خلال تعاون بين وزارة التموين وأجهزتها المختلفة، مثل المجمعات الاستهلاكية، ومنافذ مشروع «جمعيتي»، فضلاً عن تعاون مع وزارات الدفاع والداخلية والزراعة. 

وأكد أن هذا التعاون سيضمن وصول السلع المخفضة إلى كافة المناطق، سواء في الحضر أو الريف، ليتمكن المواطنون من الاستفادة من العروض والتخفيضات في أقرب مكان إليهم.

دور الغرف التجارية في تنظيم المعارض

وأوضح عز أن عددًا من الغرف التجارية ستقوم بإنشاء منافذ خاصة لإقامة المعارض في بعض المناطق، بينما ستتعاون غرف أخرى مع المحافظين لتوفير كوبونات مجانية للأسر الأولى بالرعاية، بالتنسيق مع مديريات التضامن الاجتماعي. وهذه المبادرات تهدف إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتخفيف الأعباء المعيشية عنها.

مخزون استراتيجي مطمئن لضمان استقرار الأسواق

وأكد الدكتور علاء عز أن المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية في مصر مطمئن تمامًا ولا توجد أي مخاوف من نقص السلع الأساسية خلال شهر رمضان.

وأوضح أن المخزون الحالي يغطي احتياجات السوق لفترات تتراوح بين 6 و9 أشهر في معظم السلع، بينما تصل بعض السلع الأخرى إلى أكثر من عام، كما يتم متابعة الشحنات المتجهة إلى مصر لضمان استدامة توافر السلع طوال الشهر الكريم.

رقابة مشددة على الأسعار وجودة المنتجات

فيما يتعلق بجودة السلع المعروضة في معارض «أهلًا رمضان»، شدد الدكتور علاء عز، على أن السلع المخفضة هي نفس السلع المتداولة في الأسواق من حيث الجودة والمواصفات.

وأضاف أن التخفيضات تقتصر فقط على الأسعار، وليس على جودة المنتجات، ما يعزز ثقة المستهلكين في المعارض.

دور الرقابة في حماية المستهلك

وأشار عز إلى أن هناك العديد من أجهزة الرقابة التي تتابع الالتزام بإعلان الأسعار وجودة المنتجات المعروضة، مثل أجهزة وزارة التموين والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وتهدف هذه الرقابة إلى ضمان أن تكون السلع المعروضة ضمن المعايير المطلوبة وبأسعار شفافة.

المواطن شريك أساسي في الرقابة

اختتم الدكتور علاء عز تصريحاته بالتأكيد على أن المواطن يمثل عنصراً أساسياً في عملية الرقابة على الأسعار وجودة السلع.

توافر السلع الغذائية معارض اهلا رمضان وفرة في السلع

