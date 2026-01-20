رمضان 2026 والتوقيت الصيفي .. هل تتغير الساعة في الشهر الكريم؟

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ولاء خنيزي

مع إشراقة عام جديد، عاد ملف "التوقيت الصيفي" ليتصدر اهتمامات الشارع المصري، وسط حالة من الترقب حول كيفية إدارة الوقت خلال شهر رمضان المبارك لعام 2026.

 تساؤلات عديدة طرحها المواطنون حول ما إذا كان سيتم تقديم الساعة 60 دقيقة قبل حلول الشهر الكريم لتوفير ساعات نهار أطول، أم أن القانون سيبقى سيد الموقف دون تغيير.

رمضان 2026.. صيام هادئ بتوقيت شتوي

وفقًا للتقديرات الفلكية، من المتوقع أن يبدأ شهر رمضان المبارك يوم الخميس 19 فبراير 2026. وبمقارنة هذا التاريخ مع الجدول الزمني الرسمي للتوقيتات في مصر، يتضح أن الشهر الكريم سيحل كاملًا خلال فترة العمل بـ التوقيت الشتوي.

وقد قطعت المصادر الحكومية الطريق أمام الشائعات، مؤكدة أنه لا نية لتغيير المواعيد القانونية المعمول بها، حيث سيستمر العمل بالتوقيت الشتوي طوال أيام الصيام دون أي تقديم أو تأخير. هذا الثبات يضمن للمواطنين استقرارًا في جداولهم اليومية المرتبطة بمواعيد السحور والإفطار والصلوات، بعيدًا عن أي ارتباك زمني قد يسببه تغيير الساعة.

أجندة التغيير.. متى يبدأ التوقيت الصيفي؟

يستند نظام التوقيت في مصر إلى القانون رقم 24 لسنة 2023، والذي وضع خارطة طريق ثابتة لا تتأثر بالمناسبات الدينية أو الموسمية. وبناءً عليه، تحددت المحطات الزمنية القادمة كالتالي:

نهاية الرحلة الشتوية: ينتهي العمل بالتوقيت الشتوي رسميًا بنهاية يوم الخميس 30 أبريل 2026.

الانطلاقة الصيفية: اعتبارًا من منتصف ليل الجمعة 1 مايو 2026، يتم تقديم الساعة 60 دقيقة كاملة، لتصبح الساعة الواحدة صباحًا بدلًا من الثانية عشرة.

وتستهدف الدولة من هذا الإجراء تعظيم الاستفادة من الضوء الطبيعي، وتقليل الفجوة في استهلاك الطاقة الكهربائية، وتوفير ساعات إضافية للنشاط الاقتصادي والترفيهي خلال فصلي الربيع والصيف.

نصائح تقنية لـ "ليلة التغيير" (1 مايو 2026)

لتفادي التأخير عن المواعيد أو ارتباك المنبهات، اتبع الدليل التالي لضبط أجهزتك الذكية:

  • لمستخدمي الأندرويد والآيفون: توجه إلى إعدادات (التاريخ والوقت) وتأكد من تفعيل خاصية "الضبط التلقائي للوقت" (Set Automatically)، حيث سيتكفل نظام التشغيل بتحديث الساعة فور دخول الموعد القانوني.
  • التطبيقات البنكية: يُفضل عدم إجراء معاملات مالية حساسة في الساعة الأولى من التغيير (بين 12 و1 صباحًا) لتجنب أي تداخل في السجلات الزمنية للعمليات.
  • السفر والمواصلات: إذا كان لديك رحلة سفر فجر يوم الجمعة 1 مايو، تأكد من مراجعة التوقيت الجديد لتجنب فوات موعد رحلتك.
