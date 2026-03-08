في 7 بنوك.. أسعار الدولار تتجاوز الـ 52 جنيها الآن

الأحد 08/مارس/2026 - 12:18 م 3/8/2026 12:18:55 PM

تجاوز سعر صرف الدولار مستوى لـ 52 جنيها في 7 بنوك من البنوك العاملة في مصر.

أسعار الدولار اليوم

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد بمنتصف التعاملات.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني 52.15 جنيه للشراء و52.25 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار

سعر الدولار في ميد بنك 52.15 جنيه للشراء و52.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي الأول 52.15 جنيه للشراء و52.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الاهلي الكويتي 52.15 جنيه للشراء و52.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك

سعر الدولار في بنك قناة السويس 52.15 جنيه للشراء و52.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 52.15 جنيه للشراء و52.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي 52.05 جنيه للشراء و52.15 جنيه للبيع.