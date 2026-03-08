قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد قرار المركزي الأخير.. الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي من البنوك والـ ATM وإنستاباي
رئيس «الوطني الفلسطيني»: جرائم عصابات المستوطنين في الضفة تعبير واضح عن منظومة إرهاب منظم
في اليوم العالمي للمرأة| أمهات مصر: تحية لكل أم تربي الأجيال وتصنع المستقبل
استمرار إغلاق المسجد الأقصى| مصر تحذّر من مخاطر السياسات والإجراءات الإسرائيلية التصعيدية
خفض وفيات الأمهات.. مجلس الوزراء: إنجازات مصر في تمكين وحماية المرأة تحظى بإشادة المؤسسات الدولية
قصة عم عبد الحميد.. رجل خير في المنوفية وهب حياته لأهل قريته ولم يرزقه الله بأطفال
مصر تدين اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية واستمرار إغلاق المسجد الأقصى
عايز إتاوة.. ضبط شخص تعدى على قائدي السيارات بسبب الركنة بالقاهرة
في 7 بنوك.. أسعار الدولار تتجاوز الـ 52 جنيها الآن
عودة النظام الذكوري .. «الأمم المتحدة» تحذّر من تصاعد التمييز والعنف ضد النساء والفتيات عالميًا
تغيير مُثير للجدل في «إكس» .. إلغاء التحكّم بالوضع الداكن يخرج من التطبيق
اقتصاد

في 7 بنوك.. أسعار الدولار تتجاوز الـ 52 جنيها الآن

آية الجارحي

تجاوز سعر صرف الدولار مستوى لـ 52 جنيها في 7 بنوك من البنوك العاملة في مصر.

أسعار الدولار اليوم 

 

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد بمنتصف التعاملات. 

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني 52.15 جنيه للشراء و52.25 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار 

 

سعر الدولار في ميد بنك  52.15 جنيه للشراء و52.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي الأول  52.15 جنيه للشراء و52.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الاهلي الكويتي  52.15 جنيه للشراء و52.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك 

سعر الدولار في بنك قناة السويس  52.15 جنيه للشراء و52.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي  52.15 جنيه للشراء و52.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي   52.05 جنيه للشراء و52.15 جنيه للبيع.

