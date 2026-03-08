قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزارة الصناعة تطرح 1272 قطعة أرض صناعية متكاملة المرافق بمختلف المحافظات
رئيس مجلس الشيوخ: المرأة المصرية شريك أساسي في بناء المجتمع والتنمية الشاملة
من ترك سنة الظهر في رمضان متعمدا.. هل تبطل صلاته أو ينقص ثوابها؟
الهلال الأحمر الإيراني: تضرر أكثر من 9600 منشأة مدنية جراء الغارات الإسرائيلية
الوزراء يستعرض تداعيات الحرب.. إلغاء 5000 رحلة جوية في الشرق الأوسط خلال يومين
غرق سفينة إماراتية في مضيق هرمز وفقدان ثلاثة بحارة إندونيسيين
مصر تدعو لخفض التصعيد.. اتصال بين بدر عبدالعاطي ورافائيل جروسي حول تطورات الأوضاع الإقليمية
وزيرة الثقافة: اكتشاف الطاقات الشابة ورعايتها.. وأوركسترا وكورال مصر الوطني خطوة هامة لتأهيل المواهب بالمحافظات
موعد عيد الفطر 2026 في مصر.. الحسابات الفلكية تكشف أول أيام شوال وتوقيت الصلاة
ترامب ينفي وجود مؤشرات على تقديم روسيا معلومات استخباراتية لإيران عن القوات الأمريكية
وزيرة خارجية بريطانيا: نؤكد ضرورة العمل على تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين
صلاح يعود من جديد .. هل بدأ شهر العسل مجددًا مع سلوت في ليفربول؟
اقتصاد

قرب الـ 52 .. صعود جديد في أسعار صرف الدولار الآن

الدولار
الدولار
آية الجارحي

شهدت أسعار الدولار الآن في البنوك ارتفاعا كبيرا تجاوز الـ 150 قرشا، وذلك في جميع البنوك العاملة في مصر .

أسعار الدولار اليوم 

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الاحد ضمن نشرته الخدمية .

وسجل سعر الدولار في المصرف العربي 51.90 جنيه للشراء و52 جنيها للبيع.

سعر صرف الدولار 


سعر الدولار في بنك بيت التمويل الكويتي  51.90 جنيه للشراء و52 جنيها للبيع.

سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية 51.70 جنيه للشراء و51.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل 51.45 جنيه للشراء و51.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الاهلي المصري

سعر الدولار في البنك الاهلي المصري  51.80 جنيه للشراء و52.90  جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي  51.10 جنيه للشراء و51جنيها للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الاسلامي 50.90 جنيه للشراء و51 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه 

 

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر 50.85 جنيه للشراء و50.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية 50.85 جنيه للشراء و50.95 جنيه للبيع

الدولار الجنيه أسعار الدولار الان سعر الدولار مقابل الجنيه أسعار الدولار اليوم البنك الاهلي المصري

