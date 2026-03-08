قرب الـ 52 .. صعود جديد في أسعار صرف الدولار الآن

شهدت أسعار الدولار الآن في البنوك ارتفاعا كبيرا تجاوز الـ 150 قرشا، وذلك في جميع البنوك العاملة في مصر .

أسعار الدولار اليوم

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الاحد ضمن نشرته الخدمية .

وسجل سعر الدولار في المصرف العربي 51.90 جنيه للشراء و52 جنيها للبيع.

سعر صرف الدولار



سعر الدولار في بنك بيت التمويل الكويتي 51.90 جنيه للشراء و52 جنيها للبيع.

سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية 51.70 جنيه للشراء و51.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل 51.45 جنيه للشراء و51.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الاهلي المصري

سعر الدولار في البنك الاهلي المصري 51.80 جنيه للشراء و52.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي 51.10 جنيه للشراء و51جنيها للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الاسلامي 50.90 جنيه للشراء و51 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر 50.85 جنيه للشراء و50.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية 50.85 جنيه للشراء و50.95 جنيه للبيع