برلمانية الوفد تطالب بإضافة مستشفيات جامعة الأزهر للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية

انتقد النائب طارق عبد العزيز رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ ، عدم شمول امين عام المجلس الاعلي ، لجامعة الازهر او مسئول من كلية الطب التابعه لجامعة الازهر لتشكيل المجلس الاعلي للمستشفيات الجامعية الوارد في الفقرة 3 من مشروع قانون المجلس الاعلي الاعلي للمستشفيات الجامعيه .

واكد طارق عبد العزيز في كلمته في الجلسه العامه المنعقده اليوم المخصصه لمناقشة تعديلات قانون المجلس الاعلي للمستشفيات الجامعية، ان جامعة الازهر من اقدم الجامعات واعرقها وتقوم بدور كبير في تقديم الخدمات الطبيه للمواطنين ، تخرج قطاع طبي وتعليمي علي اعلي مستوي وفي مستشفي طب ازهر دمياط وتقوم بدور كبير في التدريب وتقديم خدمات للمواطنيين في جمصه ، ومتعقد معاها الكثير من الجامعات .



واقترح عبد العزيز نضيف بعد عبارة وامين جامعه الازهر الي نص المادة الثالثة من مشروع القانون.

وتنص المادة (۳) فقرة أولي):

يُشكل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالي وعضوية أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وأمين المجلس الأعلى للجامعات وأمين مجلس الجامعات الخاصة، وأمين مجلس الجامعات الأهلية، وأمين مجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية، وأمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزير المختص بالبحث العلمي، والمديرين التنفيذيين للمستشفيات الجامعية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷۲ ، ومدير مستشفى كلية الطب بالقوات المسلحة، وسبعة أعضاء من عمداء كليات

ويتولى أمانة المجلس أحد الأساتذة بكلية الطب من ذوي الخبرة في إدارة المستشفيات الجامعية على أن يكون متفرغا لأداء مهام وظيفته، ويصدر بتعيينه قرار من الوزير المختص بالتعليم العالي وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.