المصريين الأحرار: المرأة المصرية شريك أصيل في مسيرة البناء والتنمية

أكد حزب المصريين الأحرار برئاسة النائب الدكتور عصام خليل تقديره الكبير لدور المرأة المصرية في مختلف مجالات العمل الوطني، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يوافق الثامن من مارس من كل عام، مشددًا على أن المرأة كانت ولا تزال شريكًا رئيسيًا في مسيرة البناء والتنمية التي تشهدها الدولة المصرية.

وقال حزب المصريين الأحرار، في بيان له، إن المرأة المصرية لعبت عبر التاريخ دورًا محوريًا في دعم استقرار المجتمع والمشاركة الفاعلة في مختلف مسارات التنمية، سواء داخل الأسرة باعتبارها الركيزة الأساسية في بناء الأجيال، أو في مواقع العمل والإنتاج وصناعة القرار، حيث أثبتت قدرتها على تحمل المسؤولية والإسهام بفاعلية في دفع عجلة التقدم.

أهمية دورها في بناء المجتمع وصياغة مستقبله

وأضاف حزب المصريين الأحرار ، أن احتفاء الدولة المصرية باليوم العالمي للمرأة يعكس إدراكًا متزايدًا لأهمية دورها في بناء المجتمع وصياغة مستقبله، لافتًا إلى أن ما تحقق من تمكين للمرأة خلال السنوات الأخيرة يعكس إرادة حقيقية لتعزيز مشاركتها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأشار الحزب إلى أن المرأة المصرية تمثل عنصرًا أساسيًا في الحفاظ على تماسك المجتمع وترسيخ منظومة القيم داخل الأسرة، مؤكدًا أنها كانت على الدوام نموذجًا للعطاء والعمل والإخلاص في مختلف مواقع المسؤولية.

واختتم حزب المصريين الأحرار بيانه بالتأكيد على أن دعم وتمكين المرأة يمثلان أحد أهم مرتكزات التنمية الشاملة، وأن استمرار تعزيز دورها في مختلف قطاعات الدولة يظل ضرورة أساسية لدفع مسيرة التقدم وتحقيق مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا للمجتمع المصري.