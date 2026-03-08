ما هو دعاء الدخول والخروج من المسجد؟ طفل يسأل وإمام السيدة زينب يجيب

وجه الطفل عبد الرحمن، سؤالا إلى الدكتور أحمد عصام فرحات، إمام وخطيب مسجد السيدة زينب، يقول فيه: الأذكار اللي تقولها مع الدخول والخروج من المسجد ومع الأذان؟

وقال أحمد عصام خلال تقديمه برنامج «اقرأ وربك الأكرم»، والمذاع على قناة «صدى البلد»، إنه يستحب أن نقول ونردد دعاء دخول المسجد ونقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك.

ويستحب أن نردد ونقول دعاء دعاء الخروج من المسجد ونقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم إني أسالك من فضلك اللهم اعصمني من الشيطان.

وردا على سؤال الطفل يوسف عن دعاء بعد الأذان، قال الدكتور أحمد عصام فرحات، إنه يستحب أن نردد مع الأذان ألفاظ الأذان، ونقول في حي على الصلاة وحي على الصلاة "اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم".

أما بعد الانتهاء من الأذان فنقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.