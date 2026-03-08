قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير المالية: 80 مليار جنيه سداد طوعي للضرائب وإقرار أنشطة بـ تريليون جنيه
أمن المواطن الغذائي "خط أحمر".. كواليس التدخل الرئاسي لضبط الأسواق
ليلة 19 رمضان.. إقبال واسع على الجامع الأزهر ومشاركة لافتة للقراء الشباب في إحياء التراويح
الخارجية الأمريكية: عودة أكثر من 32 ألف مواطن سالمين من الشرق الأوسط
الركراكي يكشف سر رفضه تقديم خليفته محمد وهبي مدربًا لنتخب المغرب
إطلاق مبادرة في مجال التوثيق الفوتوغرافي بالمناطق الأثرية لضمان الدقة التاريخية
انتقل للدوري الإيطالي.. شبكة إنجليزية توجّه رسالة مثيرة إلى عمر مرموش
دعاء ليلة القدر المستحب.. الإفتاء تحدد 7 كلمات يدعو بها المسلم
السعودية: اعتراض وتدمير مسيرة متجهة إلى حقل شيبة في الربع الخالي
السعودية: حالتا وفاة و12 مصابا بسبب سقوط مقذوف عسكري على موقع سكني في الخرج
أعنف نوات الشتاء قادمة خلال ساعات.. ماذا تخبئ نوة الحسوم؟
السفير الصيني في الأردن: بكين تعتزم إرسال مبعوثا للشرق الأوسط لدعم وقف فوري لإطلاق النار
ما هو دعاء الدخول والخروج من المسجد؟ طفل يسأل وإمام السيدة زينب يجيب

سؤال الطفل عبد الرحمن
سؤال الطفل عبد الرحمن
محمد شحتة

وجه الطفل عبد الرحمن، سؤالا إلى الدكتور أحمد عصام فرحات، إمام وخطيب مسجد السيدة زينب، يقول فيه: الأذكار اللي تقولها مع الدخول والخروج من المسجد ومع الأذان؟

وقال أحمد عصام خلال تقديمه برنامج «اقرأ وربك الأكرم»، والمذاع على قناة «صدى البلد»، إنه يستحب أن نقول ونردد دعاء دخول المسجد ونقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك.

ويستحب أن نردد ونقول دعاء دعاء الخروج من المسجد ونقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم إني أسالك من فضلك اللهم اعصمني من الشيطان.

وردا على سؤال الطفل يوسف عن دعاء بعد الأذان، قال الدكتور أحمد عصام فرحات، إنه يستحب أن نردد مع الأذان ألفاظ الأذان، ونقول في حي على الصلاة وحي على الصلاة "اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم".

أما بعد الانتهاء من الأذان فنقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. 

