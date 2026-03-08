قصة عم عبد الحميد.. رجل خير في المنوفية وهب حياته لأهل قريته ولم يرزقه الله بأطفال

حزن كبير يغطي عزبة كرم بمركز أشمون في محافظة المنوفية، عقب وفاة الحاج عبد الحميد سالم المعروف بين أهل قريته برجل الخير.

الحاج عبد الحميد سالم، وهب حياته للخير ولم يرزقه الله بأطفال فقرر أن يكون ماله وممتلكاته ملك لأهل قريته.

بدأ الحاج عبد الحميد منذ سنوات طويلة في بناء مسجد ومعهد أزهري ومدرسة ووحدة صحية بالقرية لخدمة الأهالي.

شهد الحاج عبد الحميد بناء كل أعمال الخير التي وهبها لأهل قريته وكان يشرف علي كل شئ بنفسه حتي انتهاءه وتسليمه، بمساعدة رفيقة العمر زوجته التي كانت تخرج للوقوف معه وتعد الطعام للعمال.

رحل الحاج عبد الحميد في شهر رمضان الكريم ليخرج الآلاف من ابناء قريته لتشييعه إلي مثواه الأخير إلي مقابر أسرته.

ورغم عدم وجود أطفال وقف الجميع من ابناء قريته لتلقي العزاء الذي خرجت القرية بأكملها والقري المجاورة لتقديم واجب العزاء.

أيضا أرسل فضيلة الإمام الأكبر وفد من قيادات الأزهر لتقديم واجب العزاء بالقرية تقديرا لدور الحاج عبد الحميد في خدمة الجميع والتعليم والصحة.

رحل الحاج عبد الحميد سالم وترك وراءه خير كثير وسيرة عطرة واعمال خير تدوم طوال الحياة.