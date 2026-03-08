قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصرع شاب في مشاجرة بالأسلحة البيضاء والشوم في قرية بالغربية
بالأسماء.. 11 مصابا في حادث تصادم بين ميكروباص وجرار زراعي بالمنوفية
الحبس عامين عقوبة شهادة الزور في الجنح والمخالفات والدعاوى المدنية .. تفاصيل
روابط تحميل النماذج الاسترشادية للثانوية العامة 2026 على موقع وزارة التربية والتعليم
انفجـ.ـار بالقرب من السفارة الأمريكية في النرويج دون وقوع إصابات
نجح في احتواء لاعبي الفريق.. عمرو فهيم يُشيد بمعتمد جمال
إمام مسجد السيدة زينب يكشف 8 أعمال تُعادل جزاء الحج |وفيديو
نظر دعوى مرتضى منصور ضد عمرو أديب في قضية السب.. اليوم
أعمال لها ثواب الحج.. اطوي الزمن بجلسة ذكر بعد الفجر
نيويورك تايمز: إيران قادرة على الوصول لليورانيوم .. ووحدة دلتا فورس جاهزة للتحرّك
وسط تصعيد خطير بالمنطقة .. اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب اليوم
محاكمة بائع خضراوات متهم بالتعدّي على فتاة من ذوي الهمم .. اليوم
حوادث

بالأسماء.. 11 مصابا في حادث تصادم بين ميكروباص وجرار زراعي بالمنوفية

مستشفي منوف
مستشفي منوف
مروة فاضل

أصيب 11 أشخاص في حادث تصادم بين جرار محمل بالطوب وسيارة ميكروباص بها عمال وردية على طريق منوف السادات. 

وجاءت اسماء المصابين كالتالي “مروان وليد, سعيد منصور 63 سنة، محمد السيد 18 سنة، سمير المصري 60 سنة ، صلاح الدين ابو الحسن محمد صلاح 20 سنة، مجدي شبل، علي سالم، سعيد محمد، طلعت عبد الفضيل”.

وتم نقل جميع المصابين الي مستشفي منوف وتبين أن الإصابات ما بين كسور وكدمات وسحجات. 

وتبين ان التصادم وقع بين جرار محمل بالطوب وسيارة ميكروباص تقل عدد من العمال علي طريق السادات منوف. 

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

محافظة المنوفية المنوفية اخبار محافظة المنوفية حادث تصادم منوف

