بالأسماء.. 11 مصابا في حادث تصادم بين ميكروباص وجرار زراعي بالمنوفية

أصيب 11 أشخاص في حادث تصادم بين جرار محمل بالطوب وسيارة ميكروباص بها عمال وردية على طريق منوف السادات.

وجاءت اسماء المصابين كالتالي “مروان وليد, سعيد منصور 63 سنة، محمد السيد 18 سنة، سمير المصري 60 سنة ، صلاح الدين ابو الحسن محمد صلاح 20 سنة، مجدي شبل، علي سالم، سعيد محمد، طلعت عبد الفضيل”.

وتم نقل جميع المصابين الي مستشفي منوف وتبين أن الإصابات ما بين كسور وكدمات وسحجات.

وتبين ان التصادم وقع بين جرار محمل بالطوب وسيارة ميكروباص تقل عدد من العمال علي طريق السادات منوف.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.