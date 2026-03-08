غادة إبراهيم: الفن اللي بنعمله فيه حاجات حرام.. وأنا توبت عن المشاهد الجريئة

تحدثت الفنانة غادة إبراهيم بصراحة عن رأيها في بعض الأعمال الفنية التي قدمتها في الماضي، مؤكدة أنها أصبحت أكثر حرصًا في اختياراتها الفنية خلال الفترة الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بالمشاهد الجريئة.

وقالت غادة إبراهيم خلال لقائها في برنامج ورا الشمس الذي تقدمه الإعلامية ياسمين الخطيب، إن هناك بعض الأشياء في الفن الذي يتم تقديمه حاليًا تراها غير مناسبة من الناحية الدينية أو الأخلاقية.

وأضافت: «الفن اللي بنعمله فيه حاجات حرام، وأنا توبت عن المشاهد الجريئة ومبقتش أعملها زي زمان».

وأوضحت أنها في الماضي قدمت بعض المشاهد التي كانت سببًا في شهرتها وانتشار اسمها بين الجمهور، لكنها مع مرور الوقت بدأت تنظر للأمور بشكل مختلف، خاصة بعدما فكرت في تأثير هذه المشاهد على صورتها أمام عائلتها وأطفال العائلة الذين يشاهدون أعمالها.

وأكدت الفنانة أنها أصبحت تفضل اختيار الأدوار التي تحترم هذه الاعتبارات، وتحاول قدر الإمكان الابتعاد عن أي مشاهد قد تضعها في موقف محرج أمام أسرتها أو جمهورها.

كما أشارت إلى أنها لا تنكر ماضيها الفني، لكنها تعتبر أن كل مرحلة في حياة الإنسان لها ظروفها، والإنسان من حقه أن يراجع نفسه ويغير اختياراته مع مرور الوقت.

غادة إبراهيم وأحمد العوضي

نفت الفنانة غادة إبراهيم بشكل قاطع ما تردد خلال الفترة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي حول تقدم الفنان أحمد العوضي لطلب الزواج منها، مؤكدة أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة.

وقالت غادة إبراهيم خلال لقائها في برنامج ورا الشمس الذي تقدمه الإعلامية ياسمين الخطيب، إنها فوجئت بانتشار الخبر رغم أنه غير حقيقي تمامًا، موضحة أنها لم تلتقِ أحمد العوضي من قبل في حياتها.

وأضافت: «عمري ما شفت العوضي في حياتي، والكلام ده غير صحيح خالص».

وأوضحت الفنانة أن القصة بدأت بعد انتشار مقطع فيديو قديم لها كانت تتحدث فيه بشكل عفوي عن أحد المعجبين الذي طلب يدها للزواج خلال مناسبة عامة، مشيرة إلى أنها كانت تروي الموقف على سبيل المزاح.

وأكدت أن بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي قامت باقتطاع جزء من الفيديو وتداوله بشكل مضلل، مع إضافة اسم أحمد العوضي إليه، وهو ما جعل الكثيرين يعتقدون أن الحديث كان عنه.

وشددت غادة إبراهيم على أن هذه الشائعة لا علاقة لها بالحقيقة، مؤكدة أنها لا تعرف الفنان أحمد العوضي شخصيًا ولم تجمعهما أي مواقف من قبل.