243 ألف طن صادرات غذائية مصرية خلال أسبوع.. والموالح والفراولة في الصدارة

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي التاسع لعام 2026 عن الفترة من 28 فبراير إلى 6 مارس، متضمناً أبرز أنشطة الهيئة في مجالات الرقابة على الغذاء والتفتيش على المنشآت الغذائية ومتابعة حركة الصادرات والواردات.

وأوضح التقرير أن إجمالي الرسائل الغذائية المصدرة خلال الأسبوع بلغ 5930 رسالة بإجمالي كميات وصلت إلى 243 ألف طن، صادرة عن 1346 شركة، ومتجهة إلى 186 دولة حول العالم.

وأشار التقرير إلى أن الصادرات الغذائية المصرية تنوعت لتشمل 744 صنفاً من المنتجات الغذائية، من بينها الفواكه والخضراوات والدرنات ومحضرات الخضر والفاكهة، إلى جانب منتجات الحبوب والمواد الغذائية المتنوعة. وتصدرت الموالح قائمة الفواكه المصدرة بإجمالي 70 ألف طن، تلتها الفراولة بنحو 15 ألف طن، ثم فواكه متنوعة بإجمالي 5 آلاف طن، بينما جاءت البطاطس في صدارة الخضراوات المصدرة بإجمالي 35 ألف طن، تلتها البطاطا الحلوة والخضروات المشكلة المجمدة بواقع 7 آلاف طن لكل منهما.

وأوضح التقرير أن السعودية وروسيا وسوريا والسودان وهولندا جاءت ضمن أبرز الدول المستقبلة للصادرات الغذائية المصرية خلال الأسبوع الماضي، فيما احتل ميناء القاهرة الجوي المركز الأول من حيث عدد الرسائل الغذائية المصدرة بإجمالي 960 رسالة، يليه ميناء دمياط بعدد 903 رسائل، ثم ميناء سفاجا بإجمالي 883 رسالة. كما أصدرت الهيئة 1510 شهادة صحية للتصدير، بما يضمن مطابقة المنتجات للاشتراطات الصحية ويعزز ثقة الأسواق الدولية في الصادرات المصرية.

وفيما يتعلق بالواردات الغذائية، كشف التقرير عن استقبال البلاد 1920 رسالة غذائية بإجمالي كميات تقدر بنحو 510 آلاف طن، مستوردة من خلال 885 شركة، وتضمنت القمح والزيوت المتنوعة وفول الصويا والسكر الخام. وتصدرت روسيا قائمة الدول المصدرة إلى مصر، تلتها أوكرانيا وإندونيسيا والبرازيل والولايات المتحدة، من بين 119 دولة صدّرت منتجات غذائية إلى السوق المصري. واحتل ميناء الإسكندرية المركز الأول في عدد الرسائل الواردة بإجمالي 574 رسالة، يليه ميناء القاهرة الجوي بـ425 رسالة، ثم ميناء السخنة بـ246 رسالة.

وأشار التقرير إلى أنه تم الإفراج عن 1104 رسائل غذائية تحت التحفظ (إفراج مؤقت)، إلى جانب الإفراج عن 450 رسالة ضمن منظومة الإفراج السريع، بينما قامت لجنة التظلمات بفحص 414 طلب تظلم على الرسائل الغذائية الواردة من مختلف الموانئ، في إطار مراجعة قرارات التحفظ أو الرفض وضمان الالتزام بالضوابط الفنية المعتمدة.

وفي إطار تعزيز الرقابة على قطاع التصنيع الغذائي، نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 80 زيارة معاينة للتأكد من التزام المنشآت الغذائية باشتراطات سلامة الغذاء، وتم تسجيل 4 منشآت جديدة، فيما نفذت إدارة الرقابة على المحطات ومراكز التعبئة 20 زيارة تفتيشية بعدد من المحافظات، أسفرت عن تسجيل 5 منشآت وإصدار 3816 إذن تصدير لحاصلات زراعية لصالح 1983 شركة.

كما نفذت الإدارة العامة للرقابة على المنشآت التخزينية والسلع الاستراتيجية 70 مأمورية رقابية شملت المرور على 125 منشأة غذائية، مع التحفظ على 247 رسالة غذائية واردة، إلى جانب إعادة تصدير 7 رسائل مرفوضة، وذلك في إطار تعزيز منظومة الرقابة على الواردات الغذائية وضمان حماية صحة المستهلك.

وفيما يتعلق بتلقي شكاوى المواطنين، أوضح التقرير أن الهيئة استقبلت خلال الأسبوع الماضي 99 شكوى من جهات مختلفة، من بينها منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة وجهاز حماية المستهلك والموقع الإلكتروني للهيئة، وتم التعامل مع عدد منها فيما يجري استكمال فحص باقي الشكاوى لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

كما نفذت الإدارة العامة لخدمة المواطنين حملات رقابية استهدفت 292 منشأة غذائية بعدد من المحافظات، للتحقق من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة ومدى الالتزام بالاشتراطات الصحية المعتمدة، مع اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة تجاه المخالفات التي تم رصدها.

وفي إطار تشديد الرقابة على الأسواق، نفذت الهيئة حملات تفتيشية موسعة في 243 مركزاً وحيًا بمختلف المحافظات من خلال 31 فرعاً تابعاً لها وبمشاركة 1464 مفتشاً، حيث تم المرور على 8793 منشأة غذائية، وأسفرت الحملات عن إعدام كميات من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، إلى جانب ترخيص 276 سيارة تبريد وتجميد بعد استيفاء الاشتراطات المعتمدة.

وعلى صعيد الرقابة على السلاسل التجارية، نفذت الهيئة 41 مأمورية رقابية استهدفت فروع السلاسل التجارية في عدد من المحافظات، ليرتفع إجمالي عدد الفروع المسجلة لدى الهيئة إلى 2230 فرعاً تتبع 59 سلسلة تجارية، في إطار تعزيز منظومة الرقابة على تداول الغذاء داخل الأسواق.

كما واصلت الهيئة جهودها في تسجيل وترخيص المنشآت الغذائية، حيث تم خلال الأسبوع تسجيل 403 منشأة من المحال العامة ذات النشاط الغذائي، مع تنفيذ 535 معاينة، ليرتفع إجمالي عدد المنشآت المسجلة إلى 74409 منشأة.

وفي إطار تعزيز الرقابة على المنشآت السياحية، نفذت إدارة الرقابة على المنشآت السياحية 101 زيارة تفتيشية شملت عدداً من المطاعم والفنادق في محافظات القاهرة والجيزة والفيوم والدقهلية والبحر الأحمر وأسوان والأقصر وجنوب سيناء، بهدف متابعة الالتزام بالاشتراطات الصحية وسلامة الغذاء.

كما شملت أنشطة الهيئة تنفيذ حملات تفتيشية مشتركة مع الجهات الرقابية المختلفة في عدد من المحافظات، من بينها الغربية والقليوبية والمنوفية وقنا والأقصر والشرقية ودمياط وكفر الشيخ والمنيا وسوهاج وأسيوط والفيوم والإسماعيلية، حيث أسفرت تلك الحملات عن ضبط وإعدام كميات من الأغذية المنتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المنشآت المخالفة.

وأكدت الهيئة القومية لسلامة الغذاء استمرار جهودها لتعزيز منظومة الرقابة على الغذاء المتداول في السوق المصري، وضمان وصول منتجات غذائية آمنة وصحية للمواطنين، مع تكثيف الحملات التفتيشية والتوعوية بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية.