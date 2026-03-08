استقرار مستمر ..سعر الدولار اليوم 8-3-2026

يستمر ثبات سعر الدولار أمام الجنيه في أول معاملات له اليوم الأحد الموافق 8-3-2026 داخل البنوك العاملة في مصر.

استقرار في 3 أيام

وشهد سعر الدولار استقرارا من دون أي تغيير لمدة 3 أيام على التوالي بالتزامن مع تعطل العمل في البنوك من دون تغيير .

مواعيد العمل في البنوك

تبدأ البنوك عملها صباح اليوم الأحد بعد انقطاع يومين متصلين بناء قرار صادر من البنك المركزي المصري بمنح البنوك وموظفيها إجازة بمناسبة مواعيد الراحة الأسبوعية المقررة كل يوم سبت وجمعة أسبوعيًا.

تحركات الدولار في الأسبوع الماضي

وسجل سعر الدولار علي مدار الأسبوع الماضي مقدار جنيهين اثنين على الأقل على مستوي البنوك متأثرًا بتداعيات الأزمة الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية.

سعر الدولار في البنك المركزي

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.09 جنيه للشراء و 50.18 جنيه للبيع في أخر تعاملات له داخل البنك المركزي.

أقل سعر دولار

وبلغ أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 49.99 جنيه للشراء و 50.09 جنيه للبيع في بنكي الإسكندرية و الإمارات دبي الوطني.

وسجل ثاني أقل سعر الدولار في مواجهة الجنيه نحو 50.05 جنيه للشراء و 50.15 جنيه للبيع في بنوك " الكويت الوطني،المصري لتنمية الصادرات، البركة،كريدي أجريكول، أبوظبي التجاري".

سعر الدولار في أغلب البنوك

وبلغ سعر الدولار في أغلب البنوك نحو 50.09 جنيه للشراء و 50.19 جنيه للبيع في بنوك " العقاري المصري العربي، العربي الإفريقي الدولي، أبوظبي الأول، ميد بنك، التنمية الصناعية،المصرف المتحد، التعمير والاسكان، فيصل الاسلامي، المصري الخليجي، مصر، التجاري الدولي CIB، المصرف العربي الدولي، الأهلي المصري".

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.1 جنيه للشراء و 50.2 جنيه للبيع في بنوك " بيت التمويل الكويتي، الأهلي الكويتي، HSBC".

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 50.15 جنيه للشراء و 50.25 جنيه للبيع في بنكي القاهرة و سايب.

أعلي سعر دولار

سجل أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 50.33 جنيه للشراء و 50.43 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وبلغ ثاني أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 50.2 جنيه للشراء و50.3 جنيه للبيع في بنوك نكست و قناة السويس.