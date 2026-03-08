قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصرع شاب في مشاجرة بالأسلحة البيضاء والشوم في قرية بالغربية
بالأسماء.. 11 مصابا في حادث تصادم بين ميكروباص وجرار زراعي بالمنوفية
الحبس عامين عقوبة شهادة الزور في الجنح والمخالفات والدعاوى المدنية .. تفاصيل
روابط تحميل النماذج الاسترشادية للثانوية العامة 2026 على موقع وزارة التربية والتعليم
انفجـ.ـار بالقرب من السفارة الأمريكية في النرويج دون وقوع إصابات
نجح في احتواء لاعبي الفريق.. عمرو فهيم يُشيد بمعتمد جمال
إمام مسجد السيدة زينب يكشف 8 أعمال تُعادل جزاء الحج |وفيديو
نظر دعوى مرتضى منصور ضد عمرو أديب في قضية السب.. اليوم
أعمال لها ثواب الحج.. اطوي الزمن بجلسة ذكر بعد الفجر
نيويورك تايمز: إيران قادرة على الوصول لليورانيوم .. ووحدة دلتا فورس جاهزة للتحرّك
وسط تصعيد خطير بالمنطقة .. اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب اليوم
محاكمة بائع خضراوات متهم بالتعدّي على فتاة من ذوي الهمم .. اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

استقرار مستمر ..سعر الدولار اليوم 8-3-2026

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

يستمر ثبات سعر الدولار أمام الجنيه في أول معاملات له اليوم الأحد الموافق 8-3-2026 داخل البنوك العاملة في مصر.

استقرار في 3 أيام

وشهد سعر الدولار استقرارا من دون أي تغيير لمدة 3 أيام على التوالي بالتزامن مع تعطل العمل في البنوك من دون تغيير .

سعر الدولار مقابل الجنيه

مواعيد العمل في البنوك

تبدأ البنوك عملها صباح اليوم الأحد بعد انقطاع يومين متصلين بناء قرار صادر من البنك المركزي المصري بمنح  البنوك وموظفيها إجازة بمناسبة مواعيد الراحة الأسبوعية المقررة كل يوم سبت وجمعة أسبوعيًا.

تحركات الدولار في الأسبوع الماضي

وسجل سعر الدولار علي مدار الأسبوع الماضي مقدار جنيهين اثنين على الأقل على مستوي البنوك متأثرًا بتداعيات الأزمة الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية.

سعر الدولار  في البنك المركزي

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.09 جنيه للشراء و 50.18 جنيه للبيع في أخر تعاملات له داخل البنك المركزي.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

أقل سعر دولار

وبلغ أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 49.99 جنيه للشراء و 50.09 جنيه للبيع في بنكي الإسكندرية و الإمارات دبي الوطني.

وسجل ثاني أقل سعر الدولار في مواجهة الجنيه نحو 50.05 جنيه للشراء و 50.15 جنيه للبيع في بنوك " الكويت الوطني،المصري لتنمية الصادرات، البركة،كريدي أجريكول، أبوظبي التجاري".

سعر الدولار

سعر الدولار في أغلب البنوك

وبلغ سعر الدولار في أغلب البنوك نحو 50.09 جنيه للشراء و 50.19 جنيه للبيع في بنوك " العقاري المصري العربي، العربي الإفريقي الدولي، أبوظبي الأول، ميد بنك، التنمية الصناعية،المصرف المتحد، التعمير والاسكان، فيصل الاسلامي، المصري الخليجي، مصر، التجاري الدولي CIB، المصرف العربي الدولي، الأهلي المصري".

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو  50.1 جنيه للشراء و 50.2 جنيه للبيع في بنوك " بيت التمويل الكويتي، الأهلي الكويتي، HSBC".

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 50.15 جنيه للشراء و 50.25 جنيه للبيع في بنكي القاهرة و سايب.

سعر الدولار مقابل الجنيه

أعلي سعر دولار

سجل أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 50.33 جنيه للشراء و 50.43 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وبلغ ثاني أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو  50.2 جنيه للشراء و50.3 جنيه للبيع في بنوك نكست و قناة السويس.

سعر الدولار اليوم أعلي سعر دولار مال واعمال اخبار مصر سعر الدولار في البنوك اليوم أعلي سعر دولار اليوم سعر الدولار في البنك المركزي المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة رمضان والعيد للعمالة غير المنتظمة

3000 جنيه لكل فرد بالبطاقة.. موعد صرف منحة رمضان والعيد للعمالة غير المنتظمة

وفاة زوجة بطل كمال الأجسام الشحات مبروك

وفاة زوجة أسطورة كمال الأجسام الشحات مبروك مُتأثرة بوعكة صحية

أرشيفية

حصيلة أمريكية مؤلمة.. مقـــ.تل 21 جنديًا بنيران إيرانية خلال 24 ساعة

اجازة عيد الفطر المبارك

موعد إجازة عيد الفطر المبارك.. 3 أم 4 أيام؟

منحة التموين

لو منزلكش 400 جنيه على البطاقة.. هل يمكن الحصول على منحة التموين عبر الخط الساخن؟

طبيبة عيون تستغيث بالنائب العام: عايزة حق أخواتي المكفوفين

قتلوهم عشان الذهب.. طبيبة عيون تستغيث بالنائب العام: عايزة حق أخواتي المكفوفين| فيديو وصور

عمرو اديب

حكمت عليا قبل القاضي.. داليا فؤاد توجه رسالة نارية لعمرو أديب

محمد صلاح

محمد صلاح يتفوق على أسطورة مانشستر يونايتد برقم قياسي

ترشيحاتنا

تامر عبد المنعم يدعم هاني شاكر بعد أزمته الصحية

رسالة مؤثرة.. تامر عبدالمنعم يُدعّم هاني شاكر بعد أزمته الصحية

كريم فهمي

كريم فهمي: غياب الجمهور أثر بشكل كبير على مستوى المنافسة في الدوري المصري

مسلسل بابا وماما جيران

أحمد داود يرفع قضية طاعة على طليقته في مسلسل بابا وماما جيران

بالصور

8 نصائح للحفاظ على الجهاز الهضمي في رمضان

نصائح للحفاظ على صحة جهازك الهضمي في رمضان
نصائح للحفاظ على صحة جهازك الهضمي في رمضان
نصائح للحفاظ على صحة جهازك الهضمي في رمضان

أكثر 5 سيارات مبيعًا في السوق المحلي لشهر فبراير .. تعرّف على مواصفاتها ‏

السيارات الملاكي
السيارات الملاكي
السيارات الملاكي

بعباءة لافتة .. «بشرى» تتألق بإطلالة ساحرة في أحدث ظهور على إنستجرام | شاهد

بشرى
بشرى
بشرى

مرسيدس ترحب بنهاية عصر سيارات التأثير الأرضي في فورمولا 1

توتو وولف
توتو وولف
توتو وولف

فيديو

ياسين السقا

هل تناول لبانة؟ .. حقيقة فيديو إفطار ياسين السقا في رمضان

رقم 1 في رمضان

مين الأول .. جدل بين محمد سامي وعمرو سعد حول نسب مشاهدة دراما رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

المزيد