اقتصاد

استقر في يومين.. سعر الدولار اليوم 7-3-2026

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

دخل سعر الدولار في حالة من الثبات لليوم الثاني على التوالي وتحديدا مع مستهل تعاملات مساء اليوم السبت الموافق 7-3-2026 داخل الأسواق الرسمية من دون تغيير.

سعر الدولار اليوم 

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.09 جنيه للشراء و 50.18 جنيه للبيع في أخر تعاملات له داخل البنك المركزي.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

أقل سعر دولار

وبلغ أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 49.99 جنيه للشراء و 50.09 جنيه للبيع في بنكي الإسكندرية و الإمارات دبي الوطني.

وسجل ثاني أقل سعر الدولار في مواجهة الجنيه نحو 50.05 جنيه للشراء و 50.15 جنيه للبيع في بنوك " الكويت الوطني،المصري لتنمية الصادرات، البركة،كريدي أجريكول، أبوظبي التجاري".

سعر الدولار

سعر الدولار في أغلب البنوك

وبلغ سعر الدولار في أغلب البنوك نحو 50.09 جنيه للشراء و 50.19 جنيه للبيع في بنوك " العقاري المصري العربي، العربي الإفريقي الدولي، أبوظبي الأول، ميد بنك، التنمية الصناعية،المصرف المتحد، التعمير والاسكان، فيصل الاسلامي، المصري الخليجي، مصر، التجاري الدولي CIB، المصرف العربي الدولي، الأهلي المصري".

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو  50.1 جنيه للشراء و 50.2 جنيه للبيع في بنوك " بيت التمويل الكويتي، الأهلي الكويتي، HSBC".

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 50.15 جنيه للشراء و 50.25 جنيه للبيع في بنكي القاهرة و سايب.

سعر الدولار مقابل الجنيه

أعلي سعر دولار

سجل أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 50.33 جنيه للشراء و 50.43 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وبلغ ثاني أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو  50.2 جنيه للشراء و50.3 جنيه للبيع في بنوك نكست و قناة السويس.

