يقدم موقع صدي البلد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 7-3-2026 .

سعر الدولار في البنك المركزي

بلغ سعر الدولار في البنك المركزي المصري في آخر تحديث له نحو 50.09 جنيه للشراء و 50.18 جنيه للبيع.

أقل سعر

وسجل أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 49.99 جنيه للشراء و 50.09 جنيه للبيع ففي بنكي الإمارات دبي الوطني و الإسكندرية"

وبلغ ثاني أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 50.05 جنيه للشراء و 50.1 جنيه للبيع في بنوك "البركة، الكويت الوطني، المصري لتنمية الصادرات، أبوظبي التجاري، كريدي أجريكول".

رسميًا الآن.. سعر الدولار اليوم في البنوك بعد آخر تحديث الدولار

في أغلب البنوك وصل سعر الدولار في معظم البنوك نحو 50.09 جنيه للشراء و 50.19 جنيه للبيع في بنوك " المصرف المتحد، العقاري المصري العربي، أبوظبي الأول، العربي الافريقي الدولي، التنمية الصناعية، فيصل الاسلامي، مصر، الأهلي المصري، المصري الخليجي،التعمير والاسكان".

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 50.1 جنيه للشراء و 50.2 جنيه للبيع في بنوك " بيت التمويل الكويتي، قطر الوطني QNB،HSBC". وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.15 جنيه للشراء و 50.25 جنيه للبيع في بنوك " القاهر، سايب".