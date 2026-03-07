أسعار الذهب اليوم السبت 7-3-3-2026 | الجنيه وكل الأعيرة

يرصد موقع صدى البلد أسعار الذهب اليوم السبت 7-3-3-2026 وآخر تحديث لسعر الذهب، حيث بلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له مسجلًا نحو 7170 جنيها.

تعد معرفة سعر الذهب اليوم أمرًا بالغ الأهمية للمستثمرين، والتجار، وحتى الأفراد العاديين الذين يرغبون في حماية مدخراتهم. مع التقلبات الاقتصادية العالمية وارتفاع الطلب على المعدن الأصفر، بات من الضروري مواكبة أحدث التحديثات حول أسعار الذهب اليوم، سواء في الأسواق المحلية أو العالمية.

سعر عيار 24

سجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 8194 جنيها للشراء و8080 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وبلغ سعر عيار 22 نحو 7511 جنيها للشراء و7406 جنيهات للبيع.

سعر الذهب عيار 21

ووصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 7170 جنيها للشراء و 7070 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وسجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 6145 جنيها للشراء و6060 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 57.36 ألف جنيه للشراء و56.65 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب نحو 5094 دولارا للشراء و5093 دولارا للبيع.

سعر الذهب في مصر

تراجعت أسعار الذهب عن مكاسبها المبكرة لتتداول مستقرة اليوم مع تعافي الدولار الأمريكي بعد انخفاض طفيف، بينما دعم الصراع في الشرق الأوسط جاذبية المعدن الأصفر كملاذ آمن. وبلغ سعر الذهب الفوري حوالي 5,142.98 دولار للأوقية بعد أن صعد بنحو 1% إلى 5,195.41 دولار للأوقية في وقت سابق من اليوم بينما ارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة بنسبة 0.3% لتصل إلى 5,149.75 دولار للأوقية؛ بحسب موقع (إنفستنج) الأمريكي.

وكان الذهب قد سجل مكاسب بنسبة 1% في الجلسة السابقة، بعد تراجع يقارب 5% يوم الثلاثاء نتيجة قوة الدولار الأمريكي.

وتصاعدت التوترات الجيوسياسية بعد أن قامت الولايات المتحدة بإغراق سفينة حربية إيرانية في المياه الدولية، فيما استمرت إيران في إطلاق الصواريخ على عدة دول في المنطقة

واستهدفت، حسب التقارير، البنية التحتية الحيوية للطاقة. هذا التصعيد زاد المخاوف من حرب إقليمية مستمرة، ما دفع المستثمرين إلى تقليل تعرضهم للأصول الحساسة للمخاطر والتوجه نحو الذهب، الذي يُعتبر تقليديًا ملاذًا آمنًا ضد عدم الاستقرار الجيوسياسي وتقلبات الأسواق.