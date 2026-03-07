عباس يؤكد للرئيس السيسي رفض التصعيد.. ويدعو لوقف الحرب وإدخال المساعدات لغزة

أجرى رئيس دولة فلسطين محمود عباس أبو مازن، اتصالا هاتفيا مع رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، جرى خلاله بحث آخر مستجدات الأوضاع في فلسطين، والتصعيد في المنطقة، وأهمية وقف هذه الهجمات والعودة للحوار.

ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، جدد الرئيس الفلسطيني إدانته للهجمات الإيرانية التي استهدفت عددا من الدول العربية ودول المنطقة، مؤكدا أهمية وقفها، وضرورة تجنيب المنطقة والعالم المزيد من التصعيد، وتوسيع هذه الحرب.

وأكد ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، لما لذلك من مخاطر على الدولة والشعب اللبناني الشقيق، وأهمية بذل الجهود الدولية من أجل وقف التصعيد، وتولي الدولة اللبنانية السيطرة الكاملة على أرضها وحدودها.

وأطلع أبو مازن الرئيس السيسي على التطورات الخطيرة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية، خاصة في الضفة الغربية بما فيها القدس، في ظل استمرار انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا الفلسطيني، وتصاعد اعتداءات المستوطنين، والإجراءات والسياسات الإسرائيلية أحادية الجانب، التي تهدف إلى فرض سياسة الأمر الواقع، وتقويض ما تبقى من فرص تحقيق حل الدولتين المدعوم دوليا.

وشدد الرئيس الفلسطيني على أهمية إلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ وقف إطلاق النار، وفق الخطط الدولية المطروحة وقرارات مجلس الأمن، وضرورة إعادة فتح معبر رفح، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، والبدء بتنفيذ المرحلة الثانية من القرار الأممي القاضي بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع، وتسليم الفصائل المسلحة أسلحتها، وفق مبدأ الدولة الواحدة، والقانون الواحد، والسلاح الشرعي الواحد.

كما جدد التأكيد على أهمية عدم الازدواجية، وإنشاء نظم وقوانين جديدة في قطاع غزة، والالتزام بالتنسيق الكامل مع الحكومة الفلسطينية، في إطار مكتب التنسيق الذي تم إنشاءه، وتسريع استعادة السلطة الوطنية الفلسطينية مسؤولياتها الكاملة في القطاع، باعتبارها صاحبة السيادة فيه.

وثمّن الدور المصري المحوري والكبير في دعم الشعب الفلسطيني، والجهود التي تبذلها جمهورية مصر العربية لوقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية، وتحقيق التهدئة والاستقرار في المنطقة.

من جانبه، أكد الرئيس السيسي استمرار دعم بلاده لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وحرص مصر على مواصلة جهودها لوقف التصعيد، وتثبيت وقف إطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، والعمل مع الأطراف الدولية والإقليمية لوقف التصعيد في المنطقة، والذهاب للحوار وتحقيق السلام والاستقرار.

وكان المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية السفير محمد الشناوي قال إن الاتصال تناول التطورات الإقليمية الجارية، حيث أكد الرئيس السيسي ضرورة وقف التصعيد الحالي، وأولوية الحل السلمي لجميع أزمات المنطقة، بما يحفظ استقرار الدول ومقدرات الشعوب.

وشدد الرئيسان على رفضهما التام للاعتداءات الإيرانية على الدول العربية، لا سيما في ضوء مواقف تلك الدول الرافضة للحرب، وما بذلته من جهود للحيلولة دون حدوثها، وحذرا من تداعيات الحرب السلبية على الأوضاع في المنطقة، لا سيما الوضع الإنساني في قطاع غزة، فضلا عن التداعيات الاقتصادية ذات الصلة.

وأشار المتحدث الرسمي، إلى أن الرئيسين بحثا كذلك تطورات القضية الفلسطينية، والجهود التي تبذلها مصر مع الوسطاء وجميع الأطراف الفاعلة لضمان استكمال تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة، وإدخال المساعدات الكافية لسكان القطاع.