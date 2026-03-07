قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حقيقة ارتفاع أسعار تذاكر مصر للطيران لرحلات العودة من دول الخليج إلى القاهرة
دولة أغضبت ترامب.. إسبانيا تدعو لاستقرار لبنان وإدانة الإحتلال
إطلاق صواريخ باتجاه النقب وجنوب إسرائيل يرفع مستوى التوتر الأمني
هاتف محمول يتسب في مقتل شاب بالبدرشين
أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم 7 مارس 2026
بنسبة 14% خلال أسبوع واحد..ارتفاع أسعار الوقود في الولايات المتحدة
الرئيس الإيراني وبوتين: التنسيق بين طهران وموسكو سيستمر بقوة
ليلة من الزمن الجميل.. تألق محمد صلاح يقود ليفربول لربع نهائي الكأس| إيه الحكاية؟
دعاء بعد صلاة الظهر في رمضان.. 3 كلمات تسخر لك الأرض ومن عليها
إيران تهدد مواطنيها: تصوير مواقع القصف يحولك إلى “جاسوس للعدو”
ضبط سائق وآخر روجا المخدرات بسيارة ميكروباص في القليوبية
ترامب يطالب إيران بـ«استسلام غير مشروط»… لكن ماذا سيحدث بعد ذلك؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

عباس يؤكد للرئيس السيسي رفض التصعيد.. ويدعو لوقف الحرب وإدخال المساعدات لغزة

الزعيمان المصري والفلسطيني
الزعيمان المصري والفلسطيني
الديب أبوعلي

أجرى رئيس دولة فلسطين محمود عباس أبو مازن، اتصالا هاتفيا مع رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، جرى خلاله بحث آخر مستجدات الأوضاع في فلسطين، والتصعيد في المنطقة، وأهمية وقف هذه الهجمات والعودة للحوار.

ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، جدد الرئيس الفلسطيني إدانته للهجمات الإيرانية التي استهدفت عددا من الدول العربية ودول المنطقة، مؤكدا أهمية وقفها، وضرورة تجنيب المنطقة والعالم المزيد من التصعيد، وتوسيع هذه الحرب.

وأكد ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، لما لذلك من مخاطر على الدولة والشعب اللبناني الشقيق، وأهمية بذل الجهود الدولية من أجل وقف التصعيد، وتولي الدولة اللبنانية السيطرة الكاملة على أرضها وحدودها.

وأطلع أبو مازن الرئيس السيسي على التطورات الخطيرة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية، خاصة في الضفة الغربية بما فيها القدس، في ظل استمرار انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا الفلسطيني، وتصاعد اعتداءات المستوطنين، والإجراءات والسياسات الإسرائيلية أحادية الجانب، التي تهدف إلى فرض سياسة الأمر الواقع، وتقويض ما تبقى من فرص تحقيق حل الدولتين المدعوم دوليا.

وشدد الرئيس الفلسطيني على أهمية إلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ وقف إطلاق النار، وفق الخطط الدولية المطروحة وقرارات مجلس الأمن، وضرورة إعادة فتح معبر رفح، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، والبدء بتنفيذ المرحلة الثانية من القرار الأممي القاضي بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع، وتسليم الفصائل المسلحة أسلحتها، وفق مبدأ الدولة الواحدة، والقانون الواحد، والسلاح الشرعي الواحد.

كما جدد التأكيد على أهمية عدم الازدواجية، وإنشاء نظم وقوانين جديدة في قطاع غزة، والالتزام بالتنسيق الكامل مع الحكومة الفلسطينية، في إطار مكتب التنسيق الذي تم إنشاءه، وتسريع استعادة السلطة الوطنية الفلسطينية مسؤولياتها الكاملة في القطاع، باعتبارها صاحبة السيادة فيه.

وثمّن الدور المصري المحوري والكبير في دعم الشعب الفلسطيني، والجهود التي تبذلها جمهورية مصر العربية لوقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية، وتحقيق التهدئة والاستقرار في المنطقة.

من جانبه، أكد الرئيس السيسي استمرار دعم بلاده لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وحرص مصر على مواصلة جهودها لوقف التصعيد، وتثبيت وقف إطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، والعمل مع الأطراف الدولية والإقليمية لوقف التصعيد في المنطقة، والذهاب للحوار وتحقيق السلام والاستقرار.

وكان المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية السفير محمد الشناوي قال إن الاتصال تناول التطورات الإقليمية الجارية، حيث أكد الرئيس السيسي ضرورة وقف التصعيد الحالي، وأولوية الحل السلمي لجميع أزمات المنطقة، بما يحفظ استقرار الدول ومقدرات الشعوب.

وشدد الرئيسان على رفضهما التام للاعتداءات الإيرانية على الدول العربية، لا سيما في ضوء مواقف تلك الدول الرافضة للحرب، وما بذلته من جهود للحيلولة دون حدوثها، وحذرا من تداعيات الحرب السلبية على الأوضاع في المنطقة، لا سيما الوضع الإنساني في قطاع غزة، فضلا عن التداعيات الاقتصادية ذات الصلة.

وأشار المتحدث الرسمي، إلى أن الرئيسين بحثا كذلك تطورات القضية الفلسطينية، والجهود التي تبذلها مصر مع الوسطاء وجميع الأطراف الفاعلة لضمان استكمال تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة، وإدخال المساعدات الكافية لسكان القطاع.

فلسطين رئيس دولة فلسطين محمود عباس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية سلطات الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة إعادة فتح معبر رفح الرئيس السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفي

هجوم جوي على النفط السعودي.. وبيان عاجل من وزارة الدفاع في المملكة

الصيام على جنابة في رمضان

هل الصيام على جنابة في رمضان صحيح؟.. تأخير الاغتسال حرام بهذه الحالة

حمادة هلال

نعمة الستر.. حمادة هلال يرد على ياسمين عبد العزيز بشأن الأعلى مشاهدة

كريم فؤاد

الأشعة تحسم.. إعلامية تفجر مفاجأة بشأن إصابة كريم فؤاد مع الأهلي

صورة ارشيفية

رفضت وجود الضرة بشقتها.. زوج يشعل النار في زوجته قبل الإفطار

حاملة طائرات

أول رد أمريكي على مزاعم إيران بهروب حاملة الطائرات أبراهام لينكولن | صور

شوبير

تعليق ناري من أحمد شوبير بعد فوز الزمالك.. ورسالة قوية لجماهير الأهلي

الاتحاد السكندري

صدمة.. الفيفا يعلن ايقاف القيد لنادي الاتحاد السكندري 3 فترات

ترشيحاتنا

جانب من الحلقة

اقتصادي: قرار الرئيس يضمن استقرار الأسعار ويوفر مخزونًا استراتيجيًا كافيًا

صورة أرشيفية

من الأقرب لحصد لقب الدوري المصري؟.. صراع ثلاثي

صورة أرشيفية

عبد الصمد ماهر يكشف تفاصيل أول مستشفى للصحة النفسية تحصل على اعتماد GAHAR

بالصور

لوك مختلف.. بسمة بوسيل تستعرض رشاقتها من أحدث جلسة تصوير

بسمة بوسيل
بسمة بوسيل
بسمة بوسيل

بمقصورة فاخرة.. مرسيدس تكشف عن أول سيارة كهربائية كوبيه بـ4 أبواب

مرسيدس الكهربائية
مرسيدس الكهربائية
مرسيدس الكهربائية

تويوتا تستدعي 550 ألف سيارة رياضية بسبب عيب خطير

تويوتا
تويوتا
تويوتا

عباءة لافتة .. بشرى تخطف الأنظار بظهور مبهر

بشرى
بشرى
بشرى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

د. شيماء الناصر

شيماء الناصر تكتب: الخطر البيئي من هجوم امريكا وإسرائيل علي ايران

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

المزيد