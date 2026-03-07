بنسبة 14% خلال أسبوع واحد..ارتفاع أسعار الوقود في الولايات المتحدة

تشهد أسعار الوقود في الولايات المتحدة ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأيام الأخيرة، في ظل توترات جيوسياسية واضطرابات في أسواق الطاقة العالمية، ما يثير مخاوف بشأن تأثير هذه الزيادة على الاقتصاد الأمريكي والمستهلكين.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز، بحسب ما نقلته قناة الجزيرة، أن أسعار الغاز في الولايات المتحدة ارتفعت بنسبة 14% خلال أسبوع واحد فقط، في زيادة تعد من بين أسرع الارتفاعات التي يشهدها السوق الأمريكي خلال الفترة الأخيرة.

كما أشارت الصحيفة إلى أن متوسط سعر البنزين في الولايات المتحدة بلغ نحو 3.41 دولار للغالون حتى اليوم، وهو مستوى يعكس تصاعد الضغوط على سوق الطاقة الأمريكي في ظل التطورات الدولية الراهنة.

ويأتي هذا الارتفاع في الأسعار في وقت تشهد فيه أسواق الطاقة العالمية حالة من التوتر وعدم اليقين، نتيجة تصاعد الصراعات في الشرق الأوسط، وهو ما أدى إلى اضطراب حركة الشحن البحري وارتفاع تكاليف النقل والتأمين، خاصة في الممرات الاستراتيجية لنقل النفط والغاز.

ويعد سوق الوقود في الولايات المتحدة شديد الحساسية للتغيرات في أسعار النفط العالمية، إذ تؤثر أي اضطرابات في الإمدادات أو في حركة النقل البحري على تكاليف الاستيراد والإنتاج والتكرير، وهو ما ينعكس مباشرة على الأسعار التي يدفعها المستهلكون في محطات الوقود.

ويرى خبراء الطاقة أن الزيادة الأخيرة في الأسعار قد تكون مرتبطة أيضاً بالمخاوف من تراجع الإمدادات أو تأثر تدفق النفط عبر بعض الممرات البحرية الحيوية، وهو ما يدفع الأسواق إلى رفع الأسعار تحسباً لأي نقص محتمل في المعروض.

كما تلعب المضاربات في أسواق النفط العالمية دوراً في تسارع ارتفاع الأسعار، حيث يسعى المستثمرون إلى التحوط من المخاطر الجيوسياسية عبر شراء العقود المستقبلية للطاقة، الأمر الذي يؤدي في كثير من الأحيان إلى دفع الأسعار نحو مزيد من الارتفاع.

وتحمل هذه الزيادة انعكاسات مباشرة على المستهلك الأمريكي، إذ تمثل تكاليف الوقود أحد العناصر الأساسية في ميزانية الأسر، كما تؤثر أسعار البنزين بشكل مباشر على تكاليف النقل والشحن، وبالتالي على أسعار العديد من السلع والخدمات.

ويرى اقتصاديون أن استمرار ارتفاع أسعار الوقود قد يؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية داخل الاقتصاد الأمريكي، خصوصاً إذا استمرت الأسعار في الصعود خلال الأسابيع المقبلة.

وفي الوقت نفسه، تراقب الإدارة الأمريكية تطورات سوق الطاقة عن كثب، نظراً لما تمثله أسعار الوقود من عامل سياسي واقتصادي حساس داخل الولايات المتحدة، حيث غالباً ما تنعكس هذه الأسعار على مستوى الرضا الشعبي عن السياسات الاقتصادية للحكومة.

ويحذر محللون من أن استمرار التوترات الدولية أو تعطل الإمدادات النفطية قد يؤدي إلى مزيد من الارتفاع في أسعار الوقود عالمياً، وهو ما قد يضع الاقتصاد الأمريكي، إلى جانب اقتصادات أخرى حول العالم، أمام تحديات إضافية في مواجهة التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة.