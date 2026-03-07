قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فرقة «الشيطان 82».. قوة النخبة الأمريكية تصل الشرق الأوسط
صعد على متن الوحدة.. مدبولي يتفقد محطة تخزين منتجات البترول والغاز المسال بسوميد
عملية سرية تتحول إلى معركة.. قوات إسرائيلية تقتحم مقبرة في البقاع سبب رفات طيار مفقود
حقيقة ارتفاع أسعار تذاكر مصر للطيران لرحلات العودة من دول الخليج إلى القاهرة
دولة أغضبت ترامب.. إسبانيا تدعو لاستقرار لبنان وإدانة الإحتلال
إطلاق صواريخ باتجاه النقب وجنوب إسرائيل يرفع مستوى التوتر الأمني
هاتف محمول يتسب في مقتل شاب بالبدرشين
أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم 7 مارس 2026
بنسبة 14% خلال أسبوع واحد..ارتفاع أسعار الوقود في الولايات المتحدة
الرئيس الإيراني وبوتين: التنسيق بين طهران وموسكو سيستمر بقوة
ليلة من الزمن الجميل.. تألق محمد صلاح يقود ليفربول لربع نهائي الكأس| إيه الحكاية؟
دعاء بعد صلاة الظهر في رمضان.. 3 كلمات تسخر لك الأرض ومن عليها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بنسبة 14% خلال أسبوع واحد..ارتفاع أسعار الوقود في الولايات المتحدة

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

تشهد أسعار الوقود في الولايات المتحدة ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأيام الأخيرة، في ظل توترات جيوسياسية واضطرابات في أسواق الطاقة العالمية، ما يثير مخاوف بشأن تأثير هذه الزيادة على الاقتصاد الأمريكي والمستهلكين.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز، بحسب ما نقلته قناة الجزيرة، أن أسعار الغاز في الولايات المتحدة ارتفعت بنسبة 14% خلال أسبوع واحد فقط، في زيادة تعد من بين أسرع الارتفاعات التي يشهدها السوق الأمريكي خلال الفترة الأخيرة.

كما أشارت الصحيفة إلى أن متوسط سعر البنزين في الولايات المتحدة بلغ نحو 3.41 دولار للغالون حتى اليوم، وهو مستوى يعكس تصاعد الضغوط على سوق الطاقة الأمريكي في ظل التطورات الدولية الراهنة.

ويأتي هذا الارتفاع في الأسعار في وقت تشهد فيه أسواق الطاقة العالمية حالة من التوتر وعدم اليقين، نتيجة تصاعد الصراعات في الشرق الأوسط، وهو ما أدى إلى اضطراب حركة الشحن البحري وارتفاع تكاليف النقل والتأمين، خاصة في الممرات الاستراتيجية لنقل النفط والغاز.

ويعد سوق الوقود في الولايات المتحدة شديد الحساسية للتغيرات في أسعار النفط العالمية، إذ تؤثر أي اضطرابات في الإمدادات أو في حركة النقل البحري على تكاليف الاستيراد والإنتاج والتكرير، وهو ما ينعكس مباشرة على الأسعار التي يدفعها المستهلكون في محطات الوقود.

ويرى خبراء الطاقة أن الزيادة الأخيرة في الأسعار قد تكون مرتبطة أيضاً بالمخاوف من تراجع الإمدادات أو تأثر تدفق النفط عبر بعض الممرات البحرية الحيوية، وهو ما يدفع الأسواق إلى رفع الأسعار تحسباً لأي نقص محتمل في المعروض.

كما تلعب المضاربات في أسواق النفط العالمية دوراً في تسارع ارتفاع الأسعار، حيث يسعى المستثمرون إلى التحوط من المخاطر الجيوسياسية عبر شراء العقود المستقبلية للطاقة، الأمر الذي يؤدي في كثير من الأحيان إلى دفع الأسعار نحو مزيد من الارتفاع.

وتحمل هذه الزيادة انعكاسات مباشرة على المستهلك الأمريكي، إذ تمثل تكاليف الوقود أحد العناصر الأساسية في ميزانية الأسر، كما تؤثر أسعار البنزين بشكل مباشر على تكاليف النقل والشحن، وبالتالي على أسعار العديد من السلع والخدمات.

ويرى اقتصاديون أن استمرار ارتفاع أسعار الوقود قد يؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية داخل الاقتصاد الأمريكي، خصوصاً إذا استمرت الأسعار في الصعود خلال الأسابيع المقبلة.

وفي الوقت نفسه، تراقب الإدارة الأمريكية تطورات سوق الطاقة عن كثب، نظراً لما تمثله أسعار الوقود من عامل سياسي واقتصادي حساس داخل الولايات المتحدة، حيث غالباً ما تنعكس هذه الأسعار على مستوى الرضا الشعبي عن السياسات الاقتصادية للحكومة.

ويحذر محللون من أن استمرار التوترات الدولية أو تعطل الإمدادات النفطية قد يؤدي إلى مزيد من الارتفاع في أسعار الوقود عالمياً، وهو ما قد يضع الاقتصاد الأمريكي، إلى جانب اقتصادات أخرى حول العالم، أمام تحديات إضافية في مواجهة التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة.

الوقود أسعار الوقود الاقتصاد الأمريكي أسواق الطاقة الولايات المتحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفي

هجوم جوي على النفط السعودي.. وبيان عاجل من وزارة الدفاع في المملكة

الصيام على جنابة في رمضان

هل الصيام على جنابة في رمضان صحيح؟.. تأخير الاغتسال حرام بهذه الحالة

حمادة هلال

نعمة الستر.. حمادة هلال يرد على ياسمين عبد العزيز بشأن الأعلى مشاهدة

كريم فؤاد

الأشعة تحسم.. إعلامية تفجر مفاجأة بشأن إصابة كريم فؤاد مع الأهلي

صورة ارشيفية

رفضت وجود الضرة بشقتها.. زوج يشعل النار في زوجته قبل الإفطار

حاملة طائرات

أول رد أمريكي على مزاعم إيران بهروب حاملة الطائرات أبراهام لينكولن | صور

شوبير

تعليق ناري من أحمد شوبير بعد فوز الزمالك.. ورسالة قوية لجماهير الأهلي

الاتحاد السكندري

صدمة.. الفيفا يعلن ايقاف القيد لنادي الاتحاد السكندري 3 فترات

ترشيحاتنا

إبراهيم عمران

إبراهيم عمران يعلن تعرضه إلى وعكة صحية شديدة

أحمد لوكسر

فى ذكراه .. قصة أحمد لوكسر أشهر ضابط بالسينما

عمرو سلامة

عمرو سلامة يعلق على آلية قياس نسب المشاهدة التلفزيونية

بالصور

ملابس رياضية.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

لوك مختلف.. بسمة بوسيل تستعرض رشاقتها من أحدث جلسة تصوير

بسمة بوسيل
بسمة بوسيل
بسمة بوسيل

بمقصورة فاخرة.. مرسيدس تكشف عن أول سيارة كهربائية كوبيه بـ4 أبواب

مرسيدس الكهربائية
مرسيدس الكهربائية
مرسيدس الكهربائية

تويوتا تستدعي 550 ألف سيارة رياضية بسبب عيب خطير

تويوتا
تويوتا
تويوتا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

د. شيماء الناصر

شيماء الناصر تكتب: الخطر البيئي من هجوم امريكا وإسرائيل علي ايران

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

المزيد