الرئيس السيسي يهنئ غانا بمناسبة الاحتفال بذكري يوم الاستقلال
ترامب يعلق على اعتذار بزشكيان: إيران استسلمت لجيرانها بفضل هجومنا
مدبولي من السويس: الدولة حريصة على تأمين احتياجات المواطنين من القمح وتطوير قدراتنا التخزينية
الكوماندوز الإسرائيلي يفشل في لبنان.. عملية البحث عن الطيار المفقود تصطدم بالمقاومة
ترامب يحذر: إيران ستتعرض لضربة قوية اليوم
بشكل عاجل.. حماية المستهلك يستدعي سيارات "اوبل" من انتاج 2007 وحتى 2019
تصعيد ناري من ترامب: اليوم ستُضرب إيران ضرباً مبرحا
الأمن العام الأردني: إصابة 14 شخصًا بسبب سقوط أجسام وشظايا
إيران دمرت نظام رادار أمريكياً هاماً بقيمة 300 مليون دولار في الخليج
وزيرة التضامن تشهد تخريج دفعة جديدة لـ متعافيات الإدمان بمشروع "حياة كريمة"
وزير الاستثمار: 3 أولويات لتحسين بيئة الأعمال.. وصناديق لدعم رواد الأعمال
معاشات تكافل وكرامة شهر مارس 2026.. موعد الصرف وخطوات الاستعلام
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

شبكة إن بي سي الأمريكية: الرئيس ترامب لا يستبعد إرسال قوات برية إلى إيران

هاجر ابراهيم

كشفت شبكة إن بي سي الأمريكية أن الرئيس ترامب لا يستبعد إرسال قوات برية إلى إيران، وذلك بحسب مانشرته قناة «القاهرة الإخبارية» في خبر عاجل.

وأعلنت الحكومة الإسبانية ، أنها ملتزمة بأمن واستقرار لبنان ، وتدعو إلى تفعيل كل الأدوات لتحقيق ذلك.

وأكدت الحكومة الإسبانية، رفضها للخروقات الإسرائيلية وتجاوزاتها المخالفة لكل شيئ، وذلك عبر دعوتها لـــ"إسرائيل" إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.

وتقول صحف دولية بأن  دونالد ترامب يشعر بالغضب لأن رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، لم يؤيد الحرب على إيران، وهو ما يقول بأن موقف سانشيز ليس متطرفاً، لكن يبدو كذلك الآن بعد أن انضمت أوروبا بأكملها تقريباً إلى ترامب.

ويختلف رد فعل حكومة بيدرو سانشيز الإسبانية على الهجوم الأمريكي والإسرائيلي على إيران ، اختلافاً جذرياً عن رد فعل الدول الأوروبية الأخرى. 

فعلها بيدرو سانشيز مرة أخرى ، حيث أصبح رئيس الوزراء الإسباني مجدداً الصوت الوحيد بين الدول الأوروبية الكبرى الذي يقف في وجه دونالد ترامب، وهذه المرة بسبب الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران.

ورفضت حكومة مدريد السماح لواشنطن باستخدام القواعد العسكرية التي يديرها البنتاجون في مدينتي روتا ومورون الإسبانيتين، بشن هجمات على إيران. 


 

ترامب إيران قوات برية

الصيام على جنابة في رمضان

هل الصيام على جنابة في رمضان صحيح؟.. تأخير الاغتسال حرام بهذه الحالة

حمادة هلال

نعمة الستر.. حمادة هلال يرد على ياسمين عبد العزيز بشأن الأعلى مشاهدة

كريم فؤاد

الأشعة تحسم.. إعلامية تفجر مفاجأة بشأن إصابة كريم فؤاد مع الأهلي

صورة ارشيفية

رفضت وجود الضرة بشقتها.. زوج يشعل النار في زوجته قبل الإفطار

حاملة طائرات

أول رد أمريكي على مزاعم إيران بهروب حاملة الطائرات أبراهام لينكولن | صور

الاتحاد السكندري

صدمة.. الفيفا يعلن ايقاف القيد لنادي الاتحاد السكندري 3 فترات

شوبير

تعليق ناري من أحمد شوبير بعد فوز الزمالك.. ورسالة قوية لجماهير الأهلي

ياسمين عبد العزيز

ياسمين عبد العزيز ترد على حمادة هلال وتتجاهل تعليق محمد سامي المثير للجدل

إيران في مواجهة أمريكا وإسرائيل

إيران في مواجهة أمريكا وإسرائيل | تحليل أهداف الحرب واحتمالات التصعيد..خبير يكشف

النصر

صراع النقاط يشتد في الجولة 25 من الدوري السعودي .. مواجهات حاسمة بين القمة والقاع وفرصة لتغيير معالم الترتيب

واقعة اعتداء الزوج علي مراته بطنطا

في نهار رمضان.. القصة الكاملة لضبط زوج متهم بمحاولة إنهاء حياة زوجته بشوارع طنطا

وحدات تكافؤ الفرص بالشرقية تنفذ 11 ندوة توعوية

حملات تفتيشية مفاجئة على الطرق الرئيسية بمراكز ومدن الشرقية

ملابس رياضية.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها

لوك مختلف.. بسمة بوسيل تستعرض رشاقتها من أحدث جلسة تصوير

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

د. شيماء الناصر

شيماء الناصر تكتب: الخطر البيئي من هجوم امريكا وإسرائيل علي ايران

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

