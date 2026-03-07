وزيرة التضامن تشهد الإطلاق الرسمي لمؤسسة النادي الأهلي للتنمية المجتمعية

شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، الإطلاق الرسمي لمؤسسة النادي الأهلي للتنمية المجتمعية، والذي أقيم مساء الجمعة بمنطقة الأهرامات، وذلك بحضور الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وجوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، والكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، والدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة حقوق الإنسان والتضامن بمجلس الشيوخ، والسفيرة نبيلة مكرم، رئيسة الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي، وأعضاء مجلس أمناء المؤسسة ومجلس إدارة النادي الأهلي، ولفيف من الشخصيات العامة.

وتعمل مؤسسة النادي الأهلي للتنمية المجتمعية، على تعزيز دور النادي الأهلي المجتمعي في دعم ومساندة الأفراد الأكثر احتياجًا في مجالات الصحة والتعليم والتكافل تحت شعار "الأهلي للجميع".

وشهدت الاحتفالية استعراض المجالات التي تعمل عليها مؤسسة النادي الأهلي للتنمية المجتمعية ، والمتمثلة في مبادرات تنموية لكافة فئات المجتمع.

وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي، عن تقديرها لحضور الإطلاق الرسمي لمؤسسة النادي الأهلي للتنمية المجتمعية، مشيرة إلى أن النادي الأهلي أحد أكبر الأندية ليس في مصر فقط بل في المنطقة العربية وإفريقيا، ونجح في تمثيل مصر في المحافل العالمية ليس على مستوى كرة القدم فحسب، وإنما في مختلف الألعاب الرياضية.

وأشادت الدكتورة مايا مرسي بتوجه الأندية الرياضية المصرية لتدشين وإطلاق مؤسسات ذات نشاط اجتماعي تنموي، فقد قام نادي الجزيرة الرياضي بإطلاق مؤسسة جزيرة الخير، وأعقبه النادي الأهلي بإطلاق مؤسسته، وكذلك ناديي سبورتنج والزمالك، مطالبة بقية الأندية الرياضية أن تحذو حذو تلك الأندية في إطلاق مؤسسات وجمعيات ذات طابع تنموي اجتماعي يكون له أثر عظيم في المجتمع.

وأعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي عن إتاحة عدد من الأماكن في مختلف المحافظات في إطار مبادرة "بيت الأهلي".

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن الوزارة تؤمن أنه لا يستطيع أن يحقق أحداً أي إنجاز دون شراكة حقيقية مع كافة المؤسسات ومنها بالطبع المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، الذي يلعب دوراً رئيسياً في عملية التنمية، مشيرة إلى أن الوزارة تدعم بكل قوة أنشطة الجمعيات والمؤسسات الجادة، والتي من بينها مؤسسة النادي الأهلي للتنمية المجتمعية، تلك المؤسسة التي تنتمي لكيان رياضي ووطني كبير يقف خلفه الملايين من المحبين داخل مصر وخارجها.