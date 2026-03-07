قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فرقة «الشيطان 82».. قوة النخبة الأمريكية تصل الشرق الأوسط
صعد على متن الوحدة.. مدبولي يتفقد محطة تخزين منتجات البترول والغاز المسال بسوميد
عملية سرية تتحول إلى معركة.. قوات إسرائيلية تقتحم مقبرة في البقاع سبب رفات طيار مفقود
حقيقة ارتفاع أسعار تذاكر مصر للطيران لرحلات العودة من دول الخليج إلى القاهرة
دولة أغضبت ترامب.. إسبانيا تدعو لاستقرار لبنان وإدانة الإحتلال
إطلاق صواريخ باتجاه النقب وجنوب إسرائيل يرفع مستوى التوتر الأمني
هاتف محمول يتسب في مقتل شاب بالبدرشين
أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم 7 مارس 2026
بنسبة 14% خلال أسبوع واحد..ارتفاع أسعار الوقود في الولايات المتحدة
الرئيس الإيراني وبوتين: التنسيق بين طهران وموسكو سيستمر بقوة
ليلة من الزمن الجميل.. تألق محمد صلاح يقود ليفربول لربع نهائي الكأس| إيه الحكاية؟
دعاء بعد صلاة الظهر في رمضان.. 3 كلمات تسخر لك الأرض ومن عليها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزيرة التضامن تشهد الإطلاق الرسمي لمؤسسة النادي الأهلي للتنمية المجتمعية

التضامن الاجتماعي
التضامن الاجتماعي
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، الإطلاق الرسمي لمؤسسة النادي الأهلي للتنمية المجتمعية، والذي أقيم مساء الجمعة بمنطقة الأهرامات، وذلك بحضور  الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وجوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، والكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، والدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة حقوق الإنسان والتضامن بمجلس الشيوخ، والسفيرة نبيلة مكرم، رئيسة الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي، وأعضاء مجلس أمناء المؤسسة ومجلس إدارة النادي الأهلي، ولفيف من الشخصيات العامة.

وتعمل مؤسسة النادي الأهلي للتنمية المجتمعية، على تعزيز دور النادي الأهلي المجتمعي في دعم ومساندة الأفراد الأكثر احتياجًا في مجالات الصحة والتعليم والتكافل تحت شعار "الأهلي للجميع".

وشهدت الاحتفالية استعراض المجالات التي تعمل عليها مؤسسة النادي الأهلي للتنمية المجتمعية ، والمتمثلة في مبادرات تنموية لكافة فئات المجتمع.

وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي، عن تقديرها لحضور الإطلاق الرسمي لمؤسسة النادي الأهلي للتنمية المجتمعية، مشيرة إلى أن النادي الأهلي أحد أكبر الأندية ليس في مصر فقط بل في المنطقة العربية وإفريقيا، ونجح في تمثيل مصر في المحافل العالمية ليس على مستوى كرة القدم فحسب، وإنما في مختلف الألعاب الرياضية.

وأشادت الدكتورة مايا مرسي بتوجه الأندية الرياضية المصرية لتدشين وإطلاق مؤسسات ذات نشاط اجتماعي تنموي، فقد قام نادي الجزيرة الرياضي بإطلاق مؤسسة جزيرة الخير، وأعقبه النادي الأهلي بإطلاق مؤسسته، وكذلك ناديي سبورتنج والزمالك، مطالبة بقية الأندية الرياضية أن تحذو حذو تلك الأندية في إطلاق مؤسسات وجمعيات ذات طابع تنموي اجتماعي يكون له أثر عظيم في المجتمع. 

وأعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي عن إتاحة عدد من الأماكن في مختلف المحافظات في إطار مبادرة "بيت الأهلي".

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن الوزارة تؤمن أنه لا يستطيع أن يحقق أحداً أي إنجاز دون شراكة حقيقية مع كافة المؤسسات ومنها بالطبع المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، الذي يلعب دوراً رئيسياً في عملية التنمية، مشيرة إلى أن الوزارة تدعم بكل قوة أنشطة الجمعيات والمؤسسات الجادة، والتي من بينها مؤسسة النادي الأهلي للتنمية المجتمعية، تلك المؤسسة التي تنتمي لكيان رياضي ووطني كبير يقف خلفه الملايين من المحبين داخل مصر وخارجها.

مرسي وزيرة التضامن النادي الأهلي النادي الأهلي للتنمية المجتمعية الأهرامات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفي

هجوم جوي على النفط السعودي.. وبيان عاجل من وزارة الدفاع في المملكة

الصيام على جنابة في رمضان

هل الصيام على جنابة في رمضان صحيح؟.. تأخير الاغتسال حرام بهذه الحالة

حمادة هلال

نعمة الستر.. حمادة هلال يرد على ياسمين عبد العزيز بشأن الأعلى مشاهدة

كريم فؤاد

الأشعة تحسم.. إعلامية تفجر مفاجأة بشأن إصابة كريم فؤاد مع الأهلي

صورة ارشيفية

رفضت وجود الضرة بشقتها.. زوج يشعل النار في زوجته قبل الإفطار

حاملة طائرات

أول رد أمريكي على مزاعم إيران بهروب حاملة الطائرات أبراهام لينكولن | صور

شوبير

تعليق ناري من أحمد شوبير بعد فوز الزمالك.. ورسالة قوية لجماهير الأهلي

الاتحاد السكندري

صدمة.. الفيفا يعلن ايقاف القيد لنادي الاتحاد السكندري 3 فترات

ترشيحاتنا

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المراة والمنوعات: لماذا يشعر غير المريض بالسكر بالدوخة والتعب أثناء الصيام؟.. طرق اقتصادية للتخلص من هيشان الشعر قبل العيد

عصير التين باللبن

مليء بالفوائد.. طريقة تحضير مشروب التين باللبن والمكسرات

كرات البطاطس

هنتسحر إيه النهاردة.. عدس مدمس وكرات البطاطس المقرمشة

بالصور

ملابس رياضية.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

لوك مختلف.. بسمة بوسيل تستعرض رشاقتها من أحدث جلسة تصوير

بسمة بوسيل
بسمة بوسيل
بسمة بوسيل

بمقصورة فاخرة.. مرسيدس تكشف عن أول سيارة كهربائية كوبيه بـ4 أبواب

مرسيدس الكهربائية
مرسيدس الكهربائية
مرسيدس الكهربائية

تويوتا تستدعي 550 ألف سيارة رياضية بسبب عيب خطير

تويوتا
تويوتا
تويوتا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

د. شيماء الناصر

شيماء الناصر تكتب: الخطر البيئي من هجوم امريكا وإسرائيل علي ايران

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

المزيد