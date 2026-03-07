محلل استراتيجي بالحزب الجمهوري الأمريكي: واشنطن تسعى لمنع توسع المواجهة إقليميًا

قال إريك براون، المحلل الاستراتيجي بالحزب الجمهوري الأمريكي، إن الولايات المتحدة تدرك خطورة احتمال توسع المواجهة العسكرية في المنطقة، مشيرًا إلى أن واشنطن تسعى، إلى جانب أطراف أخرى، إلى منع تحول الصراع الحالي إلى مواجهة إقليمية واسعة.

وأضاف براون، في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، مع الإعلامية داما الكردي، أن الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة حتى الآن تركز على التنسيق في العمليات العسكرية بهدف إضعاف وتدمير القدرات العسكرية الإيرانية، خصوصًا تلك التي قد تشكل تهديدًا لدول الجوار، لافتًا إلى أن بعض الضربات والردود المتبادلة قد تفتح الباب أمام احتمالات توسع المواجهة إذا لم يتم احتواء التصعيد.

وأكد المحلل الاستراتيجي بالحزب الجمهوري أن نمط الهجمات المتبادل يعكس ما وصفه بـ«مزيج من الاستهداف وعدم الاستهداف»، في إشارة إلى محاولات تجنب توسيع نطاق الحرب رغم استمرار الضربات، موضحًا أن تطور هذا المسار يعتمد بدرجة كبيرة على طبيعة الردود الإيرانية في المرحلة المقبلة.

وأشار براون إلى أن القرار في النهاية مرتبط بكيفية تعاطي إيران مع التطورات الحالية، موضحًا أن توسيع الهجمات لتشمل دولًا أخرى غير مشاركة في الصراع قد يؤدي إلى تصعيد إقليمي أكبر، في حين تؤكد الولايات المتحدة، بحسب قوله، التزامها بدعم الشعب الإيراني ومنحه فرصة أفضل في المستقبل.