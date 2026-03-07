التحذيرات الأمريكية بالعراق بعد استهداف فندق أربيل تعكس تصاعد المخاوف الأمنية

قالت هبة التميمي، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من بغداد، إن التحذيرات الأمريكية الأخيرة بشأن احتمال استهداف فنادق يرتادها أجانب في العراق، تعكس تصاعد المخاوف الأمنية في ظل التوترات الإقليمية الجارية.

وأوضحت أن السفارة الأمريكية في بغداد، إلى جانب القنصلية الأمريكية في إقليم كردستان، أصدرت تحذيرات لرعاياها والقوات الأجنبية الموجودة هناك، دعتهم فيها إلى تجنب الإقامة في بعض الفنادق التي قد تكون عرضة لهجمات من قبل جماعات مسلحة موالية لإيران.

وأضافت التميمي، خلال مداخلة مع قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هذه التحذيرات جاءت بعد حوادث وقعت خلال الأيام القليلة الماضية، من بينها استهداف فندق في مدينة أربيل كان يضم عناصر من الجيش الأمريكي تابعين للقنصلية الأمريكية هناك.

وأشارت إلى أن الهجوم تبنته فصائل عراقية مسلحة تحت مسمى «سرايا أولياء الدم»، ما دفع الجانب الأمريكي إلى رفع مستوى التحذيرات الأمنية لرعاياه الموجودين في العراق، سواء في العاصمة بغداد أو في إقليم كردستان.

وأكدت مراسلة «القاهرة الإخبارية» أن هذه التطورات تثير حالة من القلق داخل الأوساط الأمنية والسياسية في العراق، خاصة أن الفنادق التي يرتادها الأجانب تُعد من المواقع الحساسة التي قد تتحول إلى أهداف في ظل تصاعد التوترات.

كما أوضحت أن التحذيرات شملت المواطنين الأمريكيين الموجودين في مختلف المحافظات العراقية، مع تركيز خاص على بغداد وأربيل، تحسبًا لأي هجمات محتملة قد تنفذها جماعات مسلحة خلال الفترة المقبلة.