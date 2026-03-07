من مدرب مؤقت إلى بطل المشهد .. كيف فرض معتمد جمال نفسه داخل الزمالك ؟

نجح معتمد جمال في لفت الأنظار داخل نادي الزمالك خلال الفترة الاخيرة بعدما قاد الفريق لتحقيق فوز مهم على الاتحاد السكندري بهدف دون رد في الدوري، وهو الانتصار الذي زاد من الاشادة بالمدرب داخل القلعة البيضاء بعد النتائج المميزة التي حققها مع الفريق منذ توليه المسؤولية بل وصل الى تصدر بطولة الدوري قبل نهاية الدور الأول بجولة واحدة رغم كل الظروف الصعبة .

فمع مرور الوقت بدأت جماهير الزمالك تتحدث عن بصمة واضحة للمدرب معتمد جمال الذي تولى المهمة في ظروف معقدة وصعبة للغاية سواء على مستوى عدم الاستقرار الاداري او ازمة ايقاف القيد وهو ما جعل البداية تبدو صعبة قبل ان ينجح الجهاز الفني في اعادة التوازن للفريق.

أرقام قوية لـ معتمد جمال

الارقام التي حققها الزمالك تحت قيادة معتمد جمال تعكس حجم العمل الذي قام به الجهاز الفني خلال الفترة الماضية حيث قاد المدرب الفريق في 21 مباراة بمختلف البطولات

وتمكن الزمالك خلال هذه المباريات من تحقيق الفوز في 15 مواجهة بينما تعادل في مباراتين فقط وتعرض للهزيمة في 4 مباريات وسجل لاعبو الفريق 32 هدفا مقابل استقبال 13 هدفا فقط

وتكشف هذه الارقام عن تحسن واضح في الاداء الجماعي للفريق سواء على المستوى الهجومي او الدفاعي وهو ما انعكس على نتائج الفريق في بطولة الدوري المصري

سلسلة انتصارات تعيد الثقة

الفوز الأخير على الاتحاد السكندري لم يكن مجرد ثلاث نقاط جديدة في مشوار الزمالك بالدوري بل جاء ليؤكد حالة الاستقرار الفني التي يعيشها الفريق في الفترة الحالية

وتمكن الزمالك من تحقيق 8 انتصارات متتالية في بطولة الدوري المصري وهي سلسلة نتائج قوية جاءت بعد فترة من تذبذب الاداء والنتائج في بداية الموسم

هذا التحسن الكبير منح الفريق دفعة معنوية مهمة ورفع من سقف طموحات الجماهير التي باتت ترى ان الفريق قادر على المنافسة بقوة رغم الظروف الصعبة التي يمر بها النادي

تجربة ناجحة رغم صعوبة البداية

تولى معتمد جمال مهمة تدريب الزمالك بشكل مؤقت في السابع من يناير الماضي خلفا للمدرب احمد عبد الرؤوف في وقت كان الفريق يعاني فيه من حالة عدم استقرار واضحة بسبب التغييرات المتكررة في الجهاز الفني

ولم يكن كثيرون يتوقعون ان يحقق المدرب صاحب الاثنان وخمسين عاما هذه البداية القوية خاصة ان الفريق كان يمر بمرحلة انتقالية صعبة على المستويين الفني والاداري

كما ان هذه التجربة ليست الاولى لمعتمد جمال مع الفريق حيث سبق له قيادة الزمالك في فترة سابقة بين الخامس من نوفمبر 2023 والثالث من فبراير 2024 وهو ما منحه معرفة جيدة بامكانيات اللاعبين وطبيعة الاجواء داخل النادي

انضباط تكتيكي وعودة الروح

نجح معتمد جمال خلال الفترة الماضية في اعادة الانضباط الفني داخل الفريق والعمل على توحيد صفوف اللاعبين بعد فترة من الارتباك

وبحسب مصادر داخل النادي فان المدرب ركز بشكل كبير على تعزيز التواصل بين اللاعبين والجهاز الفني والعمل على تصحيح الاخطاء خلال التدريبات اليومية وهو ما ساعد على تحسين الاداء الجماعي للفريق

كما ساهمت عودة عدد من اللاعبين بعد التعافي من الاصابات في منح الجهاز الفني خيارات اكبر داخل الملعب وهو ما انعكس على مستوى الفريق في المباريات الاخيرة

افكار فنية واضحة في الملعب

ظهر الزمالك في المباريات الاخيرة بشكل اكثر تنظيما داخل الملعب حيث اعتمد معتمد جمال على اسلوب الضغط على المنافس والتحولات السريعة بين الدفاع والهجوم

كما ركز الجهاز الفني على التنظيم التكتيكي وتقليل المساحات امام المنافسين وهو ما ساعد الفريق على تحقيق توازن واضح بين الاداء الدفاعي والهجومي

هذا التطور الفني جعل الزمالك يبدو اكثر ثباتا مقارنة ببداية الموسم ورفع من ثقة اللاعبين في قدرتهم على تحقيق نتائج ايجابية

ملف التجديد على طاولة الادارة

مع استمرار النتائج الجيدة للفريق بدأت ادارة الزمالك برئاسة حسين لبيب في دراسة ملف تجديد عقد معتمد جمال ومنحه فرصة الاستمرار مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وكان المدرب يقود الفريق في البداية بدون عقد رسمي لكن النجاحات التي حققها مؤخرا دفعت الادارة الى التفكير بجدية في تثبيته ومنحه الثقة للاستمرار في قيادة الفريق

وفي ظل التحسن الواضح في الاداء والنتائج يبقى مستقبل معتمد جمال مع الزمالك واحدا من الملفات المهمة داخل القلعة البيضاء خلال الفترة القادمة خاصة اذا واصل الفريق تحقيق النتائج الايجابية والمنافسة على البطولات.