الضأن يتصدر القائمة.. أسعار اللحوم اليوم السبت بالمنافذ والأسواق

شهدت أسعار اللحوم اليوم السبت 7 مارس 2026 ارتفاعا غير مسبوق نتيجة عدة عوامل لعل أبرزها ارتفاع سعر الأعلاف نتيجة الحرب الإيرانية الأمريكية والتى أثرت على النقل والشحن .

أسعار اللحوم اليوم



سجل سعر كيلو اللحوم البتلو نحو 425 جنيهًا، بينما بلغ سعر اللحوم الضأن حوالي 434 جنيهًا للكيلو.

كما وصل سعر كيلو عِرق الفلتو إلى نحو 420 جنيهًا، في حين تراوح سعر الكبدة البلدي ما بين 350 و400 جنيه للكيلو، وذلك بحسب المنطقة ونوع الذبيحة.

أما سعر كيلو اللحم الجملي فتراوح ما بين 350 و370 جنيهًا، بينما سجل سعر الكيلو من اللحم المفروم البلدي ما بين 330 و460 جنيهًا، وفقًا لنسبة الدهون وجودة اللحم.



و بلغ سعر كيلو المفروم الدسم نحو 330 جنيهًا، بينما سجل سعر المفروم الأحمر نحو 355 جنيهًا للكيلو.

وفيما يتعلق بالمنتجات الجاهزة، وصل سعر كيلو كفتة الحاتي إلى نحو 320 جنيهًا، في حين سجلت كفتة الأرز حوالي 280 جنيهًا للكيلو، كما بلغ سعر السجق البلدي نحو 320 جنيهًا للكيلو.

أسعار اللحوم في منافذ "لحوم وطنية"



وفي منافذ "لحوم وطنية"، جاءت الأسعار أقل نسبيًا مقارنة بالأسواق الحرة، حيث سجل سعر كيلو اللحم البقري نحو 280 جنيهًا، بينما بلغ سعر كيلو اللحم وش فخدة حوالي 300 جنيه.

كما وصل سعر كيلو الموزة إلى نحو 295 جنيهًا، في حين سجل سعر عِرق الفلتو نحو 350 جنيهًا للكيلو.

أما سعر البفتيك والاستيك فقد بلغ نحو 325 جنيهًا للكيلو، بينما تراوح سعر الكبدة الطازجة ما بين 300 و350 جنيهًا للكيلو، وذلك وفقًا لنوعها ومصدرها.

أسعار اللحوم فى وزارة الزراعة

أما فى منافذ وزارة الزراعة تتراوح أسعار اللحوم البلدى من 280 لـ 300 جنيها

أسعار اللحوم الحية

وفي هذا السياق، أكد حسين عبدالرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، أن أسعار المواشي شهدت قفزة كبيرة خلال فترة قصيرة، موضحًا أن سعر كيلو اللحم البقري الحي ارتفع بنحو 20 جنيهًا خلال ثلاثة أيام فقط، ليسجل حاليًا نحو 200 جنيه للكيلو.

وأضاف أبوصدام خلال تصريحات ل "صدي البلد" أن ارتفاع الأسعار يعود بشكل رئيسي إلى الزيادة الكبيرة في أسعار الأعلاف، والتي تُعد المكون الأساسي في تكلفة تربية الماشية. وأشار إلى أن سعر طن الذرة ارتفع بنسبة تقارب 12%، بينما زاد سعر طن فول الصويا بنحو 10%، وهو ما أدى إلى زيادة الأعباء على المربين وأصحاب المزارع، ودفع أسعار المواشي للارتفاع في الأسواق.

أسعار العجول

وأوضح "نقيب الفلاحين" أن أسعار العجول شهدت أيضًا زيادات كبيرة، حيث وصل سعر العجل الذي يزن نحو 500 كيلو جرام إلى قرابة 100 ألف جنيه، وهو ارتفاع ملحوظ مقارنة بأسعاره السابقة. كما بلغ سعر العجل الذي يزن نحو طن واحد حوالي 200 ألف جنيه، نتيجة زيادة تكاليف التربية والتغذية.

وتوقع أبو صدام أن تستمر أسعار الماشية في الارتفاع خلال الفترة المقبلة إذا استمرت الحرب والتوترات الإقليمية، مشيرًا إلى أن سعر كيلو اللحم القائم قد يصل إلى نحو 220 جنيهًا في الأسواق حال استمرار الضغوط على أسعار الأعلاف ومدخلات الإنتاج.

وفي المقابل، أشار إلى أن أسعار اللحوم المذبوحة ما زالت تشهد حالة من الاستقرار النسبي حتى الآن، مرجعًا ذلك إلى توافر كميات كبيرة من اللحوم في المنافذ الحكومية، إلى جانب قيام الدولة باستيراد كميات من اللحوم والدواجن قبل المواسم المختلفة لتلبية احتياجات السوق المحلي ومنع حدوث أي نقص في المعروض