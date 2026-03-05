قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعثه الزمالك تسافر لـ الكونغو يوم 12 مارس
حسام موافي: تكرار التبول ليلًا قد يكون عرضًا أو مرضًا.. والجسم السليم لا يخزن الماء |فيديو
الأرصاد: غدا طقس بارد صباحا وليلا دافئ نهارا ودرجة الحرارة الصغرى بالقاهرة 12
قرار عاجل من الاهلي بشأن حكام مباريات الفريق المتبقية في الدوري.. تفاصيل
محافظ بورسعيد يقود حملات مكثفة لرفع الرتش وتطوير الأسواق
بيان «أوروبي - خليجي»: أمن الخليج كيزة أساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي
الدفاعات السعودية تعترض 3 مسيرات شرق منطقة الجوف.. المستجدات
الدولار يتراجع بختام تعاملات اليوم الخميس بعد كسر حاجز الـ50 جنيهًا
حكم الإفطار لمن لم يستطع الصيام لكبر سنه.. الأزهر للفتوى يجيب
عرفتوا إنكوا غلط.. الغندور يوجّه رسالة لجمهور الأهلي بعد حرمانه من حضور لقاء الترجي
الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة غدًا الجمعة.. طقس دافئ نهارًا وبارد ليلًا
لأعمال الصيانة.. فصل الكهرباء 3 أيام عن عدة مناطق بالغردقة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أخبار البلد

الزراعة: ضبط 310 أطنان من اللحوم ومنتجاتها غير الصحية خلال فبراير

شيماء مجدي

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن جهود الهيئة العامة للخدمات البيطرية في تكثيف حملات التفتيش والرقابة على أسواق وأماكن عرض وبيع اللحوم ومنتجاتها بمختلف محافظات الجمهورية، خلال شهر فبراير، والتي أسفرت عن ضبط إجمالي 310 أطنان و381 كجم من اللحوم ومنتجاتها غير المطابقة للاشتراطات الصحية، مع تحرير 1178 محضرًا ضد المخالفين.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكثيف الجهود الرقابية واستمرار الحملات بالتنسيق مع الجهات المعنية، للتصدي لأي ممارسات تمس صحة المواطن أو سلامة الغذاء، وضمان وصول غذاء آمن للمستهلكين.

ومن جهته قال الدكتور حامد الأقنص رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن الحملات المكثفة التي نفذتها مديريات الطب البيطري بالمحافظات المختلفة، بالتعاون مع مباحث التموين والجهات الرقابية، أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من اللحوم البلدية والمجمدة والمصنعات والدواجن والأسماك ومخلفات الذبح، ثبت عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي أو تداولها بالمخالفة للاشتراطات الصحية والبيطرية.

وأوضح رئيس الهيئة أن إجمالي المضبوطات شمل نحو 166 ألف كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى كميات أخرى تحت الفحص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفات، من تحرير محاضر، والتحفظ على المضبوطات، والعرض على الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم وفقًا للقانون

وأكد رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية استمرار الحملات الرقابية المكثفة على مستوى الجمهورية، وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس سلامة الغذاء أو الصحة العامة، مشددًا على أهمية الالتزام بالاشتراطات الصحية داخل المجازر ومحال بيع وتداول اللحوم ومنتجاتها.

ضبط منظومة تداول الغذاء

كما ناشد المواطنين بضرورة الشراء من المنافذ المعتمدة، والتأكد من سلامة الأختام والمظهر العام للحوم، والإبلاغ الفوري عن أي ممارسات أو مخالفات قد تُعرّض صحتهم للخطر، دعمًا لجهود الدولة في الحفاظ على الصحة العامة وضبط منظومة تداول الغذاء

وزارة الزراعة الهيئة العامة للخدمات البيطرية حملات التفتيش الرقابة سلامة الغذاء

