زراعة بني سويف تشهد حصاد وحدات «الهيدروبونيك» ضمن التدريبات العملية

تحت رعاية الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، شهدت كلية الزراعة فعاليات حصاد وحدات "الهيدروبونيك"، والتي تم تنفيذها ضمن التدريبات العملية لطلاب الفرقة الثانية بمقرر "الزراعة بدون تربة"، وذلك بإشراف الدكتور عبد اللطيف هشام، عميد الكلية، والدكتور أحمد عبد الحفيظ، رئيس قسم الأراضي والمياه، وبحضور الدكتورة مها عبد الحميد البنا، الأستاذ المساعد، وعدد من أعضاء الهيئة المعاونة والطلاب بالقسم.

وأكد الدكتور طارق علي، رئيس الجامعة، أن هذا النشاط يأتي في ضوء اهتمام الجامعة بتطبيق تقنيات الزراعة الحديثة كأحد الحلول الابتكارية لمواجهة محدودية الموارد المائية وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، مشيراً إلى أن الجامعة تولي اهتماماً كبيراً بربط الجانب الأكاديمي بالتطبيق العملي والميداني، بما يسهم في تأهيل الطلاب وتزويدهم بالمهارات اللازمة لمتطلبات سوق العمل الزراعي الحديث والمعاصر.

ووجه رئيس الجامعة خالص الشكر والتقدير للجهاز الإداري بالكلية متمثلاً في مدير الكلية ونائبه وأفراد الأمن، لدورهم الفعّال في تذليل العقبات التشغيلية ودعم العملية التعليمية، ما كان له بالغ الأثر في إنجاح هذه التجربة وخروجها بالصورة المرجوة التي تليق باسم ومكانة جامعة بني سويف.

من جانبه، أوضح الدكتور عبد اللطيف هشام، عميد الكلية، أن حصاد وحدات الهيدروبونيك يمثل نموذجاً تطبيقياً متقدماً لنواتج التعلم المستهدفة، حيث أتيحت للطلاب فرصة التعامل المباشر مع مراحل الزراعة والإدارة الغذائية للنباتات وصولاً للحصاد، مؤكداً أن الكلية مستمرة في دعم الأنشطة التي تعزز ثقافة الابتكار والاستدامة لدى الطلاب.



