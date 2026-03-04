بني سويف.. استلام 5 أطنان لحوم لتوزيعها على الأولى بالرعاية في رمضان

أشرف السكرتير العام لمحافظة بني سوي كامل على غطاس "اليوم" على استلام دفعة جديدة من اللحوم ضمن مشروع لحوم صكوك الأوقاف،لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بمراكز المحافظة خلال شهر رمضان المبارك.

حيث تم اليوم استلام 5 طن لحوم ضمن سلسلة من الدفعات التي تقوم الوزارة الأوقاف بتوزيعها على محافظات الجمهورية بالتعاون والتنسيق مع التضامن، ويتم التوزيع بمعرفة وتحت إشراف إدارات ووحدات التضامن على مستوى المحافظة ،وفي ضوء قواعد بيانات مُسجلة بالوزارة للحالات المستحقة،والتي تستهدف المستفيدين بمختلف مراكز المحافظة.

جاء ذلك أثناء وصول سيارة اللحوم أمام ديوان عام المحافظة بكورنيش النيل ، في حضور :الدكتورة هبة الجلالي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، الشيخ مصطفى كمال _مديرية الأوقاف ، وبعض التنفيذيين المعنيين بمديرية التضامن.