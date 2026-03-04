قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحرس الثوري الإيراني: استهدفنا 160 من قوات المشاة الأمريكية في دبي
الإمارات تنفي دراستها الانضمام إلى الضربات الجوية على إيران
كيف يمكنك الاستفادة المشروعة من الأعمال الأدبية والفنية؟ القانون يجيب
جواسيس داخل دول خليجية .. خبير يكشف سيناريوهات الأيام المقبلة وموقف الصين وروسيا من التصعيد
الزمالك يهزم البنك الأهلى فى دورى محترفى اليد
كنا نعلم بنية إسرائيل .. روبيو يكشف كواليس قرار الحرب ضد إيران
الخليج على صفيح ساخن .. صاروخ باليستي يصيب قاعدة العديد الأمريكية
جيش الاحتلال : صافرات الإنذار تدوي في الجليل الأعلى وإيلات والجولان ووادي عربة
واشنطن بوست : مسيّرة إيرانية تستهدف محطة للاستخبارات الأمريكية في الرياض
ليندسي جراهام يطالب ترامب بشن ضربة مزدوجة : إسقاط إيران وملاحقة حزب الله
اتحاد الكرة يعدل مواعيد جولات دوري الكرة النسائية
ليفربول يسقط أمام وولفرهامبتون بـ 1 - 2 رغم عودة صلاح للتسجيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار بني سويف | توزيع 30 ألف وجبة غذائية من حياة كريمة .. والأوقاف تتسلم 1000 كرتونة لتوزيعها على المستحقين

ديوان عام محافظة بني سويف
ديوان عام محافظة بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

نشر موقع “صدى البلد” على مدار الـ 24 ساعة الماضية العديد من الأخبار الخاصة بمحافظة بني سويف كان من أهمها:


حياة كريمة تتعهد بتوزيع 30 ألف وجبة غذائية على مدار شهر رمضان في بني سويف
التقى اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، اليوم، مسؤولي مكتب مؤسسة حياة كريمة بالمحافظة، وذلك في حضور بلال حبش نائب المحافظ، حيث قدم مسؤولو المؤسسة التهنئة للمحافظ،بثقة القيادة السياسية وتكليفه بتولى مسؤولية المحافظة ، فضلا عن تقديم التهنئة للنائب "بلال حبش" باستمراره في منصب نائبًا للمحافظ، وذلك ضمن حركة المحافظين التي جرت وتم الإعلان عنها منتصف الشهر الماضي.

وخلال اللقاء، تم استعراض خطة المؤسسة التي تنفذها خلال شهر رمضان، والتي تتضمن توزيع 30 ألف وجبة غذائية على مدار الشهر الكريم، بواقع ألف وجبة يوميًا يتم توزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا بقرى ومراكز المحافظة، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا.

أوقاف بني سويف تتسلم 1000 كرتونة لتوزيعها على المستحقين | صور
في إطار الدور المجتمعي الذي تضطلع به وزارة الأوقاف، وسعيها الدائم إلى دعم الأسر الأولى بالرعاية، تسلّمت مديرية أوقاف بني سويف عدد (1000) كرتونة مواد غذائية تمهيدًا لتوزيعها على المستحقين بمختلف مراكز وقرى المحافظة.

تسلّم الكراتين الدكتور سعيد حامد، وكيل وزارة الأوقاف ببني سويف، مؤكدًا أن عملية التوزيع ستتم وفق آليات دقيقة وقوائم مُعدة مسبقًا لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين، وبما يعكس رسالة الأوقاف في التكافل الاجتماعي وترسيخ قيم الرحمة والتعاون بين أفراد المجتمع.

"بني سويف في عيون أبنائها".. مسابقة بمديرية تعليم بني سويف
في إطار توجيهات اللواء عبدالله عبد العزيز محافظ بني سويف،وتحت إشراف محمد بدر وكيل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، بشأن الاستعداد الجيد والمشاركة الفعالة في احتفالات المحافظة بعيدها القومي ،أعلنت مديرية التعليم عن إطلاق مسابقة "بني سويف في عيون أبنائها" تحت شعار "اعرف.. ابدع.. افتخر"، بهدف تعزيز روح الانتماء لدى الطلاب، وتنمية وعيهم بتاريخ وإنجازات المحافظة، إلى جانب دعم مهارات الإبداع والابتكار لديهم.

وأوضح وكيل المديرية أن المسابقة تتضمن مسارين رئيسيين: المسار الأكاديمي وفقًا للمرحلة التعليمية،والمسار الفني المفتوح لجميع الطلاب، بما يتيح الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المشاركين لإبراز مواهبهم وأفكارهم.

بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

يقترب من 9000 جنيه.. شعبة الذهب تكشف مفاجأة بشأن الأسعار خلال الفترة المقبلة

باسم سمرة

الموت يفجع باسم سمرة

موعد انتهاء فصل الشتاء2026

عودة التوقيت الصيفي2026 .. موعد انتهاء فصل الشتاء رسمياً

مشغولات ذهبية

350 جنيها تراجعا.. هبوط قوي في أسعار الذهب الآن

مباراة الأهلي وبيراميدز

إحنا البطل.. أول تعليق من بيراميدز علي أحقية الأهلي في لقب الدوري

النادي الأهلي

خبير لوائح ينفي صدور قرار من "كاس" بأحقية الأهلي لقب الدوري الممتاز

سعر سبائك btc

الـ 10 جرام بكام؟.. سعر سبائك btc الذهب اليوم الثلاثاء

جانب من الاجتماع

بعد إعلان الحكومة.. آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء

ترشيحاتنا

احمد موسى من عزاء فهمي عمر

أحمد موسي والمسلماني ومصطفي بكرى في عزاء شيخ الإذاعيين فهمي عمر

منافذ وزارة الزراعة

اللحوم والبيض والدواجن بأسعار أقل.. قائمة السلع بمنافذ وزارة الزراعة

سيارات كهربائية

باحثون: الأحياء التي تضم سيارات كهربائية أكثر تحظى بهواء أنقى

بالصور

لسحور مختلف .. طريقة عمل طاجن فول بالبيض في الفرن

طريقة عمل طاجن فول بالبيض في الفرن
طريقة عمل طاجن فول بالبيض في الفرن
طريقة عمل طاجن فول بالبيض في الفرن

تناولها بعد الإفطار مباشرة .. 10 مشروبات تحسن الهضم فى رمضان

الهضم
الهضم
الهضم

طريقة عمل الجلاش بالكاسترد .. حلوى اقتصادية بطعم المحلات

طريقة عمل الجلاش بالكاسترد
طريقة عمل الجلاش بالكاسترد
طريقة عمل الجلاش بالكاسترد

فوائد تناول القرنبيط الصحية .. وأفضل طرق لتناوله دون فقدان قيمته الغذائية

فوائد تناول القرنبيط الصحية
فوائد تناول القرنبيط الصحية
فوائد تناول القرنبيط الصحية

فيديو

المتهم برفقته ابنته

الأمن يكشف حقيقة إجبار أب لطفلته على تعاطي المخدرات في الفيوم

خلال اللقاء

وزير الدفاع: نمتلك إمكانيات قتالية قادرة علي حماية الأمن القومي المصري

القبض على سائق سمح لصغار بالتزحلق ممسكين بسيارته

القبض على سائق سمح لصغار بالتزحلق ممسكين بسيارته في سوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

المزيد