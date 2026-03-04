أخبار بني سويف | توزيع 30 ألف وجبة غذائية من حياة كريمة .. والأوقاف تتسلم 1000 كرتونة لتوزيعها على المستحقين

نشر موقع “صدى البلد” على مدار الـ 24 ساعة الماضية العديد من الأخبار الخاصة بمحافظة بني سويف كان من أهمها:



حياة كريمة تتعهد بتوزيع 30 ألف وجبة غذائية على مدار شهر رمضان في بني سويف

التقى اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف ، اليوم، مسؤولي مكتب مؤسسة حياة كريمة بالمحافظة، وذلك في حضور بلال حبش نائب المحافظ، حيث قدم مسؤولو المؤسسة التهنئة للمحافظ،بثقة القيادة السياسية وتكليفه بتولى مسؤولية المحافظة ، فضلا عن تقديم التهنئة للنائب "بلال حبش" باستمراره في منصب نائبًا للمحافظ، وذلك ضمن حركة المحافظين التي جرت وتم الإعلان عنها منتصف الشهر الماضي.

وخلال اللقاء، تم استعراض خطة المؤسسة التي تنفذها خلال شهر رمضان، والتي تتضمن توزيع 30 ألف وجبة غذائية على مدار الشهر الكريم، بواقع ألف وجبة يوميًا يتم توزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا بقرى ومراكز المحافظة، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا.

أوقاف بني سويف تتسلم 1000 كرتونة لتوزيعها على المستحقين | صور

في إطار الدور المجتمعي الذي تضطلع به وزارة الأوقاف، وسعيها الدائم إلى دعم الأسر الأولى بالرعاية، تسلّمت مديرية أوقاف بني سويف عدد (1000) كرتونة مواد غذائية تمهيدًا لتوزيعها على المستحقين بمختلف مراكز وقرى المحافظة.

تسلّم الكراتين الدكتور سعيد حامد، وكيل وزارة الأوقاف ببني سويف، مؤكدًا أن عملية التوزيع ستتم وفق آليات دقيقة وقوائم مُعدة مسبقًا لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين، وبما يعكس رسالة الأوقاف في التكافل الاجتماعي وترسيخ قيم الرحمة والتعاون بين أفراد المجتمع.

"بني سويف في عيون أبنائها".. مسابقة بمديرية تعليم بني سويف

في إطار توجيهات اللواء عبدالله عبد العزيز محافظ بني سويف،وتحت إشراف محمد بدر وكيل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، بشأن الاستعداد الجيد والمشاركة الفعالة في احتفالات المحافظة بعيدها القومي ،أعلنت مديرية التعليم عن إطلاق مسابقة "بني سويف في عيون أبنائها" تحت شعار "اعرف.. ابدع.. افتخر"، بهدف تعزيز روح الانتماء لدى الطلاب، وتنمية وعيهم بتاريخ وإنجازات المحافظة، إلى جانب دعم مهارات الإبداع والابتكار لديهم.

وأوضح وكيل المديرية أن المسابقة تتضمن مسارين رئيسيين: المسار الأكاديمي وفقًا للمرحلة التعليمية،والمسار الفني المفتوح لجميع الطلاب، بما يتيح الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المشاركين لإبراز مواهبهم وأفكارهم.