بعد الضربات على إيران .. ترامب يستدعي كبار شركات الدفاع لتسريع إنتاج الأسلحة

تعتزم إدارة ترامب عقد اجتماع مع مسئولين تنفيذيين من أكبر شركات المقاولات الدفاعية الأمريكية في البيت الأبيض يوم الجمعة لمناقشة تسريع إنتاج الأسلحة، في ظل سعي البنتاجون لتجديد مخزوناته بعد الضربات التي شُنّت على إيران والعديد من العمليات العسكرية الأخرى مؤخرًا، وفقًا لما أفاد به خمسة أشخاص مطلعين على الخطة لوكالة رويترز.

وقد دُعيت شركات من بينها لوكهيد مارتن (LMT.N) وشركة رايثيون الأم RTX (RTX.N)، إلى جانب موردين رئيسيين آخرين، لحضور الاجتماع، بحسب المصادر التي تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها نظرًا لسرية المناقشات.

ويؤكد هذا الاجتماع على الحاجة المُلحة التي تشعر بها واشنطن لتعزيز مخزونات الأسلحة بعد أن استنزفت العملية الإيرانية كميات كبيرة من الذخائر.

فمنذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022 وبدء إسرائيل عملياتها العسكرية في غزة، سحبت الولايات المتحدة مليارات الدولارات من مخزونات الأسلحة، بما في ذلك أنظمة المدفعية والذخائر والصواريخ المضادة للدبابات. استهلك الصراع في إيران صواريخ بعيدة المدى تفوق تلك التي زُوِّدت بها كييف.

وقال أحد الحاضرين على الأقل إن الاجتماع كان من المتوقع أن يركز على الضغط على مصنعي الأسلحة لزيادة الإنتاج بوتيرة أسرع.

وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الاثنين، قال ترامب إن هناك "إمدادات غير محدودة تقريبًا" من الذخائر الأمريكية، وإن "الحروب يمكن خوضها إلى الأبد، وبنجاح كبير، باستخدام هذه الإمدادات فقط".

تُصعّد الإدارة الأمريكية ضغوطها تدريجيًا على شركات المقاولات الدفاعية لإعطاء الأولوية للإنتاج على حساب توزيعات الأرباح على المساهمين. وقد وقّع الرئيس دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا في يناير لتحديد الشركات التي يُعتبر أداؤها ضعيفًا في تنفيذ العقود مع توزيع الأرباح على المساهمين.

ومن المتوقع أن ينشر البنتاجون قائمة بأسماء الشركات التي يُعتبر أداؤها ضعيفًا وستُمنح الشركات المذكورة 15 يومًا لتقديم خطط معتمدة من مجلس إدارتها لتصحيح الوضع.