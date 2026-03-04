قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيهاب فهمي يكشف أسرار دوره المُركّب في مسلسل «نون النسوة»
إعلامي يفجّر مفاجأة بشأن أزمة القيد في الزمالك
الدفاع الجوي السعودي يتصدّى لـ 9 طائرات مسيرة فور دخولها أجواء المملكة
زوجة ضياء المرغني تكشف آخر تطورات حالته الصحية.. وهذا موعد خروجه من المستشفى
دعاء الفجر 14 رمضان 2026 .. كلمات مستجابة للرزق وقضاء الدين
عقب ارتفاعات مُتتالية .. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء
الأرصاد: استمرار الارتفاع التدريجي في الحرارة.. وشبورة كثيفة صباحا
مأساة في الكويت .. مقتـ.ـل طفلة 11 عامًا بسقوط شظايا على منطقة سكنية
تصعيد ضد الإمارات .. اشتعال النيران في القنصلية الأمريكية بدبي جراء هجوم بطائرة مسيرة
الرياض في اختبار النار .. كيف تحسم السعودية قرار الحرب بعد قصف السفارة الأمريكية؟
جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف بعلبك شرق لبنان
عربدة إسرائيلية في الشرق الأوسط .. الاحتلال يشن عدوانًا على مدن عراقية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بعد الضربات على إيران .. ترامب يستدعي كبار شركات الدفاع لتسريع إنتاج الأسلحة

ترامب
ترامب
ناصر السيد

تعتزم إدارة ترامب عقد اجتماع مع مسئولين تنفيذيين من أكبر شركات المقاولات الدفاعية الأمريكية في البيت الأبيض يوم الجمعة لمناقشة تسريع إنتاج الأسلحة، في ظل سعي البنتاجون لتجديد مخزوناته بعد الضربات التي شُنّت على إيران والعديد من العمليات العسكرية الأخرى مؤخرًا، وفقًا لما أفاد به خمسة أشخاص مطلعين على الخطة لوكالة رويترز. 

وقد دُعيت شركات من بينها لوكهيد مارتن (LMT.N) وشركة رايثيون الأم RTX (RTX.N)، إلى جانب موردين رئيسيين آخرين، لحضور الاجتماع، بحسب المصادر التي تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها نظرًا لسرية المناقشات. 

ويؤكد هذا الاجتماع على الحاجة المُلحة التي تشعر بها واشنطن لتعزيز مخزونات الأسلحة بعد أن استنزفت العملية الإيرانية كميات كبيرة من الذخائر. 

فمنذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022 وبدء إسرائيل عملياتها العسكرية في غزة، سحبت الولايات المتحدة مليارات الدولارات من مخزونات الأسلحة، بما في ذلك أنظمة المدفعية والذخائر والصواريخ المضادة للدبابات. استهلك الصراع في إيران صواريخ بعيدة المدى تفوق تلك التي زُوِّدت بها كييف.

وقال أحد الحاضرين على الأقل إن الاجتماع كان من المتوقع أن يركز على الضغط على مصنعي الأسلحة لزيادة الإنتاج بوتيرة أسرع.

وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الاثنين، قال ترامب إن هناك "إمدادات غير محدودة تقريبًا" من الذخائر الأمريكية، وإن "الحروب يمكن خوضها إلى الأبد، وبنجاح كبير، باستخدام هذه الإمدادات فقط".

تُصعّد الإدارة الأمريكية ضغوطها تدريجيًا على شركات المقاولات الدفاعية لإعطاء الأولوية للإنتاج على حساب توزيعات الأرباح على المساهمين. وقد وقّع الرئيس دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا في يناير لتحديد الشركات التي يُعتبر أداؤها ضعيفًا في تنفيذ العقود مع توزيع الأرباح على المساهمين.

ومن المتوقع أن ينشر البنتاجون قائمة بأسماء الشركات التي يُعتبر أداؤها ضعيفًا وستُمنح الشركات المذكورة 15 يومًا لتقديم خطط معتمدة من مجلس إدارتها لتصحيح الوضع. 

الضربات على إيران ترامب شركات الدفاع تسريع إنتاج الأسلحة إدارة ترامب شركات المقاولات الدفاعية الأمريكية لوكهيد مارتن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

يقترب من 9000 جنيه.. شعبة الذهب تكشف مفاجأة بشأن الأسعار خلال الفترة المقبلة

موعد انتهاء فصل الشتاء2026

عودة التوقيت الصيفي2026 .. موعد انتهاء فصل الشتاء رسمياً

باسم سمرة

الموت يفجع باسم سمرة

مشغولات ذهبية

350 جنيها تراجعا.. هبوط قوي في أسعار الذهب الآن

مباراة الأهلي وبيراميدز

إحنا البطل.. أول تعليق من بيراميدز علي أحقية الأهلي في لقب الدوري

الدولار

رسميًا الآن .. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم الأربعاء 4-3-2026

النادي الأهلي

خبير لوائح ينفي صدور قرار من "كاس" بأحقية الأهلي لقب الدوري الممتاز

توروب

توروب غاضب من الجناح الطائر.. سر استبعاده من مواجهة الأهلي والمقاولون

ترشيحاتنا

متلازمة ما قبل الحيض

أطعمة وحيل .. اكتشفي طرق علاج متلازمة ما قبل الحيض

باباغنوج

هنتسحر إيه النهاردة .. فول بالبيض الأومليت وسلاطة بابا غنوج بالفلفل المشوي

اطعمة

4 أطعمة غنية بمضادات الأكسدة تحمى من الأمراض الخطيرة | طعمها حلو

بالصور

طرق تجنبك طرطشة الزيت في المطبخ .. بخطوات بسيطة

لماذا يطرطش الزيت أثناء القلي؟
لماذا يطرطش الزيت أثناء القلي؟
لماذا يطرطش الزيت أثناء القلي؟

فوائد تناول الطماطم على السحور في رمضان .. يدعم الترطيب والطاقة

لماذا تعد الطماطم مناسبة للسحور في رمضان؟
لماذا تعد الطماطم مناسبة للسحور في رمضان؟
لماذا تعد الطماطم مناسبة للسحور في رمضان؟

أطعمة تزيد من الشعور بالشبع على السحور.. اختيارات صحية تساعدك على الصيام دون جوع

أطعمة ينصح بها الخبراء لوجبة سحور مشبعة وصحية
أطعمة ينصح بها الخبراء لوجبة سحور مشبعة وصحية
أطعمة ينصح بها الخبراء لوجبة سحور مشبعة وصحية

لسحور مختلف .. طريقة عمل طاجن فول بالبيض في الفرن

طريقة عمل طاجن فول بالبيض في الفرن
طريقة عمل طاجن فول بالبيض في الفرن
طريقة عمل طاجن فول بالبيض في الفرن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

المزيد