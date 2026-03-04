الخليج على صفيح ساخن .. جسم مجهول يُصيب سفينة قبالة السواحل الإماراتية

أعلنت عمليات التجارة البحرية البريطانية عن وقوع انفجار بحري ثانٍ قرب إيران، ما أدى إلى إلحاق أضرار بسفينة.

وقالت عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت بلاغاً عن حادث وقع على بعد سبعة أميال بحرية شرق الفجيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأفاد ربان السفينة بأن جسماً مجهولاً أصابها، ما أدى إلى إلحاق أضرار بهيكلها الفولاذي، بحسب ما ذكرته عمليات التجارة البحرية البريطانية، مضيفةً أن جميع أفراد الطاقم بخير.

وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، أفادت إدارة عمليات التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت بلاغاً عن حادث وقع على بعد 137 ميلاً بحرياً شرق مسقط، عاصمة سلطنة عمان.

وأبلغ ربان السفينة عن سماع دوي انفجار قوي بالقرب من السفينة، أعقبه تصاعد دخان، بحسب ما ذكرته إدارة عمليات التجارة البحرية البريطانية، مضيفةً أن السفينة وطاقمها بخير.