قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيهاب فهمي يكشف أسرار دوره المُركّب في مسلسل «نون النسوة»
إعلامي يفجّر مفاجأة بشأن أزمة القيد في الزمالك
الدفاع الجوي السعودي يتصدّى لـ 9 طائرات مسيرة فور دخولها أجواء المملكة
زوجة ضياء المرغني تكشف آخر تطورات حالته الصحية.. وهذا موعد خروجه من المستشفى
دعاء الفجر 14 رمضان 2026 .. كلمات مستجابة للرزق وقضاء الدين
عقب ارتفاعات مُتتالية .. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء
الأرصاد: استمرار الارتفاع التدريجي في الحرارة.. وشبورة كثيفة صباحا
مأساة في الكويت .. مقتـ.ـل طفلة 11 عامًا بسقوط شظايا على منطقة سكنية
تصعيد ضد الإمارات .. اشتعال النيران في القنصلية الأمريكية بدبي جراء هجوم بطائرة مسيرة
الرياض في اختبار النار .. كيف تحسم السعودية قرار الحرب بعد قصف السفارة الأمريكية؟
جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف بعلبك شرق لبنان
عربدة إسرائيلية في الشرق الأوسط .. الاحتلال يشن عدوانًا على مدن عراقية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الدفاع الجوي السعودي يتصدّى لـ 9 طائرات مسيرة فور دخولها أجواء المملكة

طائرات مسيرة
طائرات مسيرة

أعلن المتحدث الرسمي بإسم وزارة الدفاع السعودية اللواء الركن تركي المالكي ، اليوم الأربعاء، اعتراض وتدمير تسع طائرات مسيرة فور دخولها أجواء المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الدفاع السعودية، أن الدفاعات الجوية اعترضت المسيرات ودمرتها فور دخولها المجال الجوي للمملكة.

وفي سياق متصل، أكد مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، خلال جلسته مساء الثلاثاء أن المملكة ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن أمنها وحماية أراضيها والمواطنين والمقيمين.

وفي سياق آخر، أعلنت السلطات الصحية في الكويت، يوم الأربعاء، عن مقتل طفلة تبلغ من العمر 11 عامًا إثر سقوط شظايا في منطقة سكنية بمدينة الكويت.

وأفاد الجيش الكويتي في بيان له أن الشظايا سقطت على أحد المنازل، ما أسفر عن سقوط ضحايا، وذلك أثناء قيام القوات باعتراض "عدة أهداف جوية معادية" فوق البلاد.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، في بيان منفصل، أن الطفلة فارقت الحياة متأثرة بجراحها في المستشفى.

وأضاف البيان أن والدة الطفلة وثلاثة من أقاربها أصيبوا بجروح ويتلقون العلاج في المستشفى.

أعلنت الكويت، فجر أمس الثلاثاء، التعامل مع موجة من الصواريخ والمسيرات التي رصدت في أجواء البلاد.

وقالت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي في بيان: "القوات المسلحة تتعامل حاليا مع موجة من الصواريخ والمسيرات التي تم رصدها في أجواء دولة الكويت، حيث تقوم بتنفيذ مهامها في التصدي والتعامل معها".

الدفاع الجوي السعودي تسع طائرات مسيرة وزارة الدفاع السعودية تركي المالكي طائرات مسيرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

يقترب من 9000 جنيه.. شعبة الذهب تكشف مفاجأة بشأن الأسعار خلال الفترة المقبلة

موعد انتهاء فصل الشتاء2026

عودة التوقيت الصيفي2026 .. موعد انتهاء فصل الشتاء رسمياً

باسم سمرة

الموت يفجع باسم سمرة

مشغولات ذهبية

350 جنيها تراجعا.. هبوط قوي في أسعار الذهب الآن

مباراة الأهلي وبيراميدز

إحنا البطل.. أول تعليق من بيراميدز علي أحقية الأهلي في لقب الدوري

الدولار

رسميًا الآن .. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم الأربعاء 4-3-2026

النادي الأهلي

خبير لوائح ينفي صدور قرار من "كاس" بأحقية الأهلي لقب الدوري الممتاز

توروب

توروب غاضب من الجناح الطائر.. سر استبعاده من مواجهة الأهلي والمقاولون

ترشيحاتنا

متلازمة ما قبل الحيض

أطعمة وحيل .. اكتشفي طرق علاج متلازمة ما قبل الحيض

باباغنوج

هنتسحر إيه النهاردة .. فول بالبيض الأومليت وسلاطة بابا غنوج بالفلفل المشوي

اطعمة

4 أطعمة غنية بمضادات الأكسدة تحمى من الأمراض الخطيرة | طعمها حلو

بالصور

طرق تجنبك طرطشة الزيت في المطبخ .. بخطوات بسيطة

لماذا يطرطش الزيت أثناء القلي؟
لماذا يطرطش الزيت أثناء القلي؟
لماذا يطرطش الزيت أثناء القلي؟

فوائد تناول الطماطم على السحور في رمضان .. يدعم الترطيب والطاقة

لماذا تعد الطماطم مناسبة للسحور في رمضان؟
لماذا تعد الطماطم مناسبة للسحور في رمضان؟
لماذا تعد الطماطم مناسبة للسحور في رمضان؟

أطعمة تزيد من الشعور بالشبع على السحور.. اختيارات صحية تساعدك على الصيام دون جوع

أطعمة ينصح بها الخبراء لوجبة سحور مشبعة وصحية
أطعمة ينصح بها الخبراء لوجبة سحور مشبعة وصحية
أطعمة ينصح بها الخبراء لوجبة سحور مشبعة وصحية

لسحور مختلف .. طريقة عمل طاجن فول بالبيض في الفرن

طريقة عمل طاجن فول بالبيض في الفرن
طريقة عمل طاجن فول بالبيض في الفرن
طريقة عمل طاجن فول بالبيض في الفرن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

المزيد