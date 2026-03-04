الدفاع الجوي السعودي يتصدّى لـ 9 طائرات مسيرة فور دخولها أجواء المملكة

أعلن المتحدث الرسمي بإسم وزارة الدفاع السعودية اللواء الركن تركي المالكي ، اليوم الأربعاء، اعتراض وتدمير تسع طائرات مسيرة فور دخولها أجواء المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الدفاع السعودية، أن الدفاعات الجوية اعترضت المسيرات ودمرتها فور دخولها المجال الجوي للمملكة.

وفي سياق متصل، أكد مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، خلال جلسته مساء الثلاثاء أن المملكة ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن أمنها وحماية أراضيها والمواطنين والمقيمين.

وفي سياق آخر، أعلنت السلطات الصحية في الكويت، يوم الأربعاء، عن مقتل طفلة تبلغ من العمر 11 عامًا إثر سقوط شظايا في منطقة سكنية بمدينة الكويت.

وأفاد الجيش الكويتي في بيان له أن الشظايا سقطت على أحد المنازل، ما أسفر عن سقوط ضحايا، وذلك أثناء قيام القوات باعتراض "عدة أهداف جوية معادية" فوق البلاد.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، في بيان منفصل، أن الطفلة فارقت الحياة متأثرة بجراحها في المستشفى.

وأضاف البيان أن والدة الطفلة وثلاثة من أقاربها أصيبوا بجروح ويتلقون العلاج في المستشفى.

أعلنت الكويت، فجر أمس الثلاثاء، التعامل مع موجة من الصواريخ والمسيرات التي رصدت في أجواء البلاد.

وقالت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي في بيان: "القوات المسلحة تتعامل حاليا مع موجة من الصواريخ والمسيرات التي تم رصدها في أجواء دولة الكويت، حيث تقوم بتنفيذ مهامها في التصدي والتعامل معها".