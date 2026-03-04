حملة نارية غير مسبوقة .. الجيش الأمريكي يقصف 2000 هدف في إيران

أفاد قائد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط الأدميرال براد كوبر، اليوم الأربعاء بأن القوات الأمريكية قصفت ما يقرب من 2000 هدف في إيران حتى الآن.

وقال الأدميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأمريكية، في رسالة مصورة: "لقد قصفنا بالفعل ما يقرب من ألفي هدف بأكثر من ألفي قذيفة. لقد أضعفنا الدفاعات الجوية الإيرانية بشكل كبير، ودمرنا مئات الصواريخ الباليستية الإيرانية، ومنصات إطلاقها، وطائراتها المسيرة".

وأضاف أن الولايات المتحدة دمرت 17 سفينة إيرانية، من بينها غواصة. "اليوم، لا توجد سفينة إيرانية واحدة تبحر في الخليج العربي، أو مضيق هرمز، أو خليج عُمان".

بحسب كوبر، "كانت الساعات الأربع والعشرون الأولى من هذه العملية ضعف حجمها تقريبًا" مقارنةً باليوم الأول من الضربات الخاطفة على العراق عام 2003، "ونواصل شنّ ضربات متواصلة على إيران".

ويكشف كوبر أيضًا أن إيران أطلقت حتى الآن أكثر من 500 صاروخ باليستي وأكثر من 2000 طائرة مسيّرة في هجمات انتقامية ضد أهداف أمريكية وإسرائيل ودول عربية حليفة للولايات المتحدة في المنطقة.