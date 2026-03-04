قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إيهاب فهمي يكشف أسرار دوره المُركّب في مسلسل «نون النسوة»
إعلامي يفجّر مفاجأة بشأن أزمة القيد في الزمالك
الدفاع الجوي السعودي يتصدّى لـ 9 طائرات مسيرة فور دخولها أجواء المملكة
زوجة ضياء المرغني تكشف آخر تطورات حالته الصحية.. وهذا موعد خروجه من المستشفى
دعاء الفجر 14 رمضان 2026 .. كلمات مستجابة للرزق وقضاء الدين
عقب ارتفاعات مُتتالية .. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء
الأرصاد: استمرار الارتفاع التدريجي في الحرارة.. وشبورة كثيفة صباحا
مأساة في الكويت .. مقتـ.ـل طفلة 11 عامًا بسقوط شظايا على منطقة سكنية
تصعيد ضد الإمارات .. اشتعال النيران في القنصلية الأمريكية بدبي جراء هجوم بطائرة مسيرة
الرياض في اختبار النار .. كيف تحسم السعودية قرار الحرب بعد قصف السفارة الأمريكية؟
جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف بعلبك شرق لبنان
عربدة إسرائيلية في الشرق الأوسط .. الاحتلال يشن عدوانًا على مدن عراقية
أخبار العالم

حملة نارية غير مسبوقة .. الجيش الأمريكي يقصف 2000 هدف في إيران

الجيش الأمريكي
الجيش الأمريكي
ناصر السيد

أفاد قائد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط الأدميرال براد كوبر، اليوم الأربعاء بأن القوات الأمريكية قصفت ما يقرب من 2000 هدف في إيران حتى الآن.

وقال الأدميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأمريكية، في رسالة مصورة: "لقد قصفنا بالفعل ما يقرب من ألفي هدف بأكثر من ألفي قذيفة. لقد أضعفنا الدفاعات الجوية الإيرانية بشكل كبير، ودمرنا مئات الصواريخ الباليستية الإيرانية، ومنصات إطلاقها، وطائراتها المسيرة".

وأضاف أن الولايات المتحدة دمرت 17 سفينة إيرانية، من بينها غواصة. "اليوم، لا توجد سفينة إيرانية واحدة تبحر في الخليج العربي، أو مضيق هرمز، أو خليج عُمان".

بحسب كوبر، "كانت الساعات الأربع والعشرون الأولى من هذه العملية ضعف حجمها تقريبًا" مقارنةً باليوم الأول من الضربات الخاطفة على العراق عام 2003، "ونواصل شنّ ضربات متواصلة على إيران".

ويكشف كوبر أيضًا أن إيران أطلقت حتى الآن أكثر من 500 صاروخ باليستي وأكثر من 2000 طائرة مسيّرة في هجمات انتقامية ضد أهداف أمريكية وإسرائيل ودول عربية حليفة للولايات المتحدة في المنطقة.

سعر الذهب

يقترب من 9000 جنيه.. شعبة الذهب تكشف مفاجأة بشأن الأسعار خلال الفترة المقبلة

موعد انتهاء فصل الشتاء2026

عودة التوقيت الصيفي2026 .. موعد انتهاء فصل الشتاء رسمياً

باسم سمرة

الموت يفجع باسم سمرة

مشغولات ذهبية

350 جنيها تراجعا.. هبوط قوي في أسعار الذهب الآن

مباراة الأهلي وبيراميدز

إحنا البطل.. أول تعليق من بيراميدز علي أحقية الأهلي في لقب الدوري

الدولار

رسميًا الآن .. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم الأربعاء 4-3-2026

النادي الأهلي

خبير لوائح ينفي صدور قرار من "كاس" بأحقية الأهلي لقب الدوري الممتاز

توروب

توروب غاضب من الجناح الطائر.. سر استبعاده من مواجهة الأهلي والمقاولون

هونر

هونر تكشف عن الهاتف الروبوت .. كاميرا متحركة وذكاء اصطناعي مجسد

آبل

آبل تطلق iPhone 17e بسعر 599 دولار مع مضاعفة سعة التخزين الأساسية

ألفا روميو جونيور إبريدا إديزيوني بيانكو موديل 2026

120 نسخة فقط.. ألفا روميو تعلن عن سيارتها الجديدة

بالصور

طرق تجنبك طرطشة الزيت في المطبخ .. بخطوات بسيطة

لماذا يطرطش الزيت أثناء القلي؟
لماذا يطرطش الزيت أثناء القلي؟
لماذا يطرطش الزيت أثناء القلي؟

فوائد تناول الطماطم على السحور في رمضان .. يدعم الترطيب والطاقة

لماذا تعد الطماطم مناسبة للسحور في رمضان؟
لماذا تعد الطماطم مناسبة للسحور في رمضان؟
لماذا تعد الطماطم مناسبة للسحور في رمضان؟

أطعمة تزيد من الشعور بالشبع على السحور.. اختيارات صحية تساعدك على الصيام دون جوع

أطعمة ينصح بها الخبراء لوجبة سحور مشبعة وصحية
أطعمة ينصح بها الخبراء لوجبة سحور مشبعة وصحية
أطعمة ينصح بها الخبراء لوجبة سحور مشبعة وصحية

لسحور مختلف .. طريقة عمل طاجن فول بالبيض في الفرن

طريقة عمل طاجن فول بالبيض في الفرن
طريقة عمل طاجن فول بالبيض في الفرن
طريقة عمل طاجن فول بالبيض في الفرن

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

