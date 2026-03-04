أوقاف بني سويف تتسلم 1000 كرتونة لتوزيعها على المستحقين | صور

في إطار الدور المجتمعي الذي تضطلع به وزارة الأوقاف، وسعيها الدائم إلى دعم الأسر الأولى بالرعاية، تسلّمت مديرية أوقاف بني سويف عدد (1000) كرتونة مواد غذائية تمهيدًا لتوزيعها على المستحقين بمختلف مراكز وقرى المحافظة.

تسلّم الكراتين الدكتور سعيد حامد، وكيل وزارة الأوقاف ببني سويف، مؤكدًا أن عملية التوزيع ستتم وفق آليات دقيقة وقوائم مُعدة مسبقًا لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين، وبما يعكس رسالة الأوقاف في التكافل الاجتماعي وترسيخ قيم الرحمة والتعاون بين أفراد المجتمع.

وحضر مراسم التسلم الشيخ رجب حسين مدير الإدارات، وعدد من قيادات المديرية، حيث أشاد وكيل الوزارة بجهود جميع العاملين في تنظيم عملية الاستلام والتجهيز للتوزيع، مشددًا على ضرورة تحري الدقة والشفافية في إيصال الدعم إلى الأسر الأكثر احتياجًا، خاصة مع قرب المناسبات الدينية التي تتجلى فيها معاني التراحم والتكافل.

وأكد فضيلته أن المديرية مستمرة في أداء رسالتها الدعوية والمجتمعية جنبًا إلى جنب، بما يسهم في رفع المعاناة عن كاهل الأسر البسيطة، تنفيذًا لتوجيهات وزارة الأوقاف في خدمة المجتمع وتعزيز روح التضامن بين المواطنين.



