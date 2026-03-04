قيادي بحماة الوطن : الرئيس السيسي صنع درع الأمان لمصر وسط نيران الإقليم

أشاد محمد مجدي صالح، القيادي بحزب حماة الوطن، بالدور الوطني الكبير الذي يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار داخل الدولة المصرية، رغم ما تشهده منطقة الشرق الأوسط من صراعات واضطرابات متلاحقة ألقت بظلالها على مختلف دول المنطقة، مؤكدًا أن الرؤية الاستباقية للرئيس وإدارته الواعية للملفات السياسية والأمنية مكنت مصر من عبور العديد من التحديات الإقليمية والدولية بأقل الخسائر، بل وتحويل التحديات إلى فرص لتعزيز مكانة الدولة.

وأوضح صالح أن الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها القيادة السياسية على مدار السنوات الماضية، سواء على مستوى تأمين الحدود أو تعزيز قدرات الدولة الاقتصادية والغذائية، شكلت حائط صد قويًا أمام تداعيات الأزمات العالمية، مشددًا على أن ما تنعم به مصر اليوم من أمن وأمان هو نتيجة تخطيط دقيق ورؤية استراتيجية بعيدة المدى وضعت مصلحة المواطن المصري في المقام الأول.

كما أبرز القيادي بحزب حماة الوطن الدور الحيوي الذي يقوم به جهاز مستقبل مصر في تأمين السلع الاستراتيجية وتوفير مخزون استهلاكي لفترات طويلة بشكل منتظم، بما يضمن استقرار الأسواق ومنع حدوث أزمات أو نقص في السلع الأساسية، مؤكدًا أن هذه الجهود ساهمت في مواجهة موجات ارتفاع الأسعار عالميًا والحد من محاولات الاستغلال أو احتكار السلع من بعض التجار، وهو ما يعكس حرص الدولة على حماية المواطن من التقلبات الاقتصادية المفاجئة.

وأشار صالح إلى أن السياسة الخارجية المصرية تمثل نموذجًا للحكمة والاتزان، حيث تتحرك الدبلوماسية المصرية وفق توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي القائمة على مبدأ الحوار والتفاوض كخيار استراتيجي لتسوية النزاعات، بدلًا من الانزلاق إلى دوائر الصراع المسلح التي لا تجلب سوى الخسائر للجميع. مؤكدًا أن هذا النهج الرشيد عزز من مكانة مصر الإقليمية والدولية كدولة داعمة للاستقرار والسلام.

واختتم محمد مجدي صالح تصريحاته بالتأكيد على أن تماسك الجبهة الداخلية، وتكامل مؤسسات الدولة، والتفاف الشعب حول قيادته السياسية، يمثلون الركائز الأساسية لاستمرار مسيرة البناء والتنمية، والحفاظ على أمن الوطن واستقراره في محيط إقليمي بالغ التعقيد.