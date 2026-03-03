صوت لكل الفئات.. دعم الصم وضعاف السمع ضمن أولويات البرلمان

في خطوة لتعزيز دمج فئات ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجتمع، تقدمت النائبة سحر البزار عضو مجلس النواب بطلب مناقشة عامة موقّع من عشرين عضوًا من النواب، لمناقشة أوضاع وحقوق الصم وضعاف السمع في مصر، وذلك بحضور ممثلي الوزارات والجهات المعنية، إلى جانب مشاركة عدد من الصم وضعاف السمع.



وأوضحت البزار أن طلب المناقشة يهدف إلى مراجعة السياسات والخدمات الحكومية المقدمة لهم، والعمل على إزالة التحديات التي تعيق حصولهم على حقوقهم الكاملة في التعليم، والصحة، والتواصل، والخدمات العامة.

وأكدت أن البرلمان ليس فقط جهة تشريعية، بل هو أيضًا صوت لكل فئة في المجتمع، وخاصة الفئات التي تحتاج إلى مزيد من الدعم والتمكين لضمان دمجها الكامل في الحياة العامة.