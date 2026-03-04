برلماني: حزم الحكومة ضد الاحتكار «ضرورة» لحماية المواطن واستقرار الأسواق

أكد النائب تامر عبد الحميد، عضو مجلس الشيوخ، أهمية الإجراءات التي أعلنتها الحكومة للتصدي لأي ممارسات احتكارية أو زيادات غير مبررة في الأسعار، مشددًا على أن التعامل الحاسم مع المخالفين يمثل رسالة طمأنة واضحة للمواطنين.

وأشار عبد الحميد في تصريحات خاصة إلى أن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تعكس إدراك الدولة لحساسية المرحلة الراهنة، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية وتأثيرها على سلاسل الإمداد والأسواق المحلية.

وأضاف أن تفعيل القوانين المنظمة لحماية المنافسة ومنع الاحتكار، إلى جانب المتابعة المستمرة من الأجهزة الرقابية والتنسيق مع الغرف التجارية والمصنعين، من شأنه تحقيق التوازن بين استقرار الأسواق وضمان هامش ربح عادل دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.

وأكد النائب أن البرلمان يدعم كل خطوة من شأنها حماية المستهلك والحفاظ على توافر السلع الأساسية بجودة مناسبة وأسعار عادلة، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.