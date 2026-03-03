برلمانية: دعم الدولة لشركات الطاقة العالمية يؤكد ثقة المستثمرين في قوة الاقتصاد المصري

أكدت النائبة نجلاء العسيلي عضو مجلس النواب، أن تأكيد الحكومة على دعم توسعات شركات الطاقة العالمية يعكس رؤية وطنية طموحة لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة النظيفة، ويبعث برسالة ثقة قوية للمستثمرين في الداخل والخارج.

وأوضحت العسيلي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن حرص الدولة على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، وتقديم التيسيرات اللازمة للشركات العاملة في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وتحلية المياه، يؤكد جدية الدولة في تنفيذ استراتيجية التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة.

مشروعات الطاقة يسهم في دعم خطط التنمية المستدامة

وأضافت أن التوسع في مشروعات الطاقة يسهم في دعم خطط التنمية المستدامة، ويوفر فرص عمل جديدة للشباب، فضلًا عن تعزيز قدرات الدولة في مجال أمن الطاقة وتنويع مصادرها، بما يحقق الاستقرار الاقتصادي ويعزز القدرة التنافسية لمصر على المستوى الإقليمي.

واختتمت عضو مجلس النواب تصريحها بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من الشراكات الناجحة مع كبرى الشركات العالمية، في ظل الدعم الكامل من القيادة السياسية والحكومة لقطاع الطاقة باعتباره أحد أهم ركائز التنمية الشاملة.