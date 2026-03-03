برلماني: مصر تتحرك بحكمة لاحتواء الأزمة الاقليمية وحماية الأمن القومي

أكد النائب زكريا حسان، وكيل لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، دعمه الكامل للموقف الذي أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تطورات الأزمة الإقليمية، مشيدًا بإدارة الدولة المصرية للملف بعقلانية وحكمة، بما يضمن حماية الأمن القومي والحفاظ على الاستقرار الداخلي، مع استمرار القاهرة في أداء دورها الإقليمي الداعم لجهود التهدئة.

وأوضح حسان، في بيان رسمي، أن تأكيد الرئيس أهمية تجنب التصعيد والسعي إلى احتواء التوترات يعكس إدراكًا عميقًا لمسؤولية مصر التاريخية تجاه أمن المنطقة، واستعدادًا كاملاً للتعامل مع أي تداعيات قد تؤثر على الاقتصاد الوطني أو مصالح المواطنين، كما ثمّن تطمينات القيادة السياسية بشأن توافر الاحتياطات الاستراتيجية ودراسة مختلف السيناريوهات المحتملة، معتبرًا ذلك نهجًا يتسم بالشفافية ويعزز الثقة في مؤسسات الدولة، خاصة في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي من ضغوط على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد.

وشدد وكيل لجنة الشؤون الدينية والأوقاف على أن الرؤية المصرية تقوم على احترام سيادة الدول ورفض التدخل في شؤونها الداخلية، وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية، وأكد أن تماسك الجبهة الداخلية ووحدة الصف الوطني يمثلان الركيزة الأساسية لعبور المرحلة الراهنة، داعيًا إلى الاصطفاف خلف مؤسسات الدولة لمواجهة التحديات والحفاظ على مسار التنمية.