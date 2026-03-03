قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية يحذر من انزلاق المنطقة بأسرها إلى فوضى شاملة
الإسعاف الإسرائيلي: إصابة 12 شخصًا في الهجوم الصاروخي الأخير على تل أبيب الكبرى
وكالة تسنيم: غارات إسرائيلية أمريكية تستهدف مناطق في أطراف ميدان الثورة وسط طهران
جيش الاحتلال الإسرائيلي: نستهدف بنى تحتية عسكرية تابعة للنظام الإيراني في طهران
مستشار إيراني كبير: العدو شن حربه بتقييمات خاطئة.. وترامب: طهران هزمت
وزير الخارجية يؤكد تضامن مصر الكامل مع سلطنة عُمان ضد الاعتداءات ويحذر من الفوضى الشاملة بالمنطقة
واشنطن تدعو مواطنيها في الأراضي المحتلة للتوجه إلى مصر
مدبولي: 70 ألف شخص تقدموا على السكن البديل للإيجار
40 ألف جنيه شهريا .. وظائف خالية في مجال الترجمة قدم الآن
خلية عمل.. وزير الخارجية يتابع أوضاع الجاليات بالخارج لمواجهة تداعيات الحرب على إيران
رئيس الوزراء: الحكومة لم تتخذ أي إجراء حتى الآن بشأن رفع أسعار الوقود
دعاء الصائم قبل الإفطار للرزق الواسع
برلمان

رئيس برلمانية حماة الوطن : لا نساوم الحكومة وما يهمنا تحقيق الصالح العام

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

عقدت الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن برئاسة النائب أحمد العطيفي، أمين تنظيم الجمهورية جلسة حوارية بحضور 8 وزراء دفعة واحدة   مع نواب الحزب والتي شهدت مشاركة كل من الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، علاء فاروق، وزير الزراعة، المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، أحمد كوجك، وزير المالية، جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة.

من جانبه ورداً على أسئلة النواب عرض الوزراء خطة الحكومة في القطاع الطبي على إثر الحرب، وكذلك موقف الملف التمويني للسلع ، ليؤكد وزير التموين وجود مواد تموينية تكفي احتياجات المواطنين لمدة 6 أشهر، بينما أعلن وزير الزراعة صندوق لدعم المزارعين، فيما تحدث وزير الصحة عن ملف تعيين حملة شهادات الطب والصيدلة في ظل أزمة التكليف القائمة، ليؤكد الوزير أن التكليف وفقاً للاحتياج.

ومن جانبه وزير الرياضة أعلن تدشين إدارة تسويق للاتحادات للتسويق لها، معلناً عن وجود مشكلات داخل الأندية وهو ما يعكف على دراسة حلول له مع شركات تتبنى الأندية الجماهيرية.
 
وأكد الدكتور أحمد العطيفي، أمين تنظيم الحزب، رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب، أن العمل السياسي مسئولية، والحزب يدعم  مؤسسات الدولة ، قائلا: الدولة القوية لا تبنى إلا بتكامل جميع مؤسساتها.

وأعلن العطيفي ، استمرار حالة الحوار والتنسيق المستمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، لتحويل التحديات إلى فرص يشعر بها المواطن في حياته اليومية مؤكداً أن الحزب لا يساوم الحكومة بل يعمل في إطار مسئولية  مشتركة.

وجدد تأكيده على مباديء الحزب ونهجه تحت القبة والمتمثل في السعي من أجل تحقيق الصالح العام للدولة ورفع نسبة رضا المواطنين عبر الأدوات الرقابية.

