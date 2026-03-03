قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

بحضور 8 وزراء.. حماة الوطن ينظم حفل سحور الهيئة البرلمانية للحزب

حماة الوطن
حماة الوطن
محمد الشعراوي

نظم حزب حماة الوطن، حفل سحور الهيئة البرلمانية، بحضور عدد من القيادات والكوادر الحزبية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

جاء ذلك بحضور اللواء أحمد العوضي، النائب الأول لرئيس الحزب، وكيل مجلس الشيوخ، اللواء طارق نصير، الأمين العام للحزب، النائب أحمد العطيفي، أمين التنظيم، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، النائب هاني العتال، مساعد رئيس الحزب، أمين أمانة الإعلام المركزية، النائب محمد أسعد، مساعد رئيس الحزب، أمين الصندوق، والنائب أحمد بهاء شلبي، أمين أمانة المجالس النيابية.

شارك في الحفل 8 وزراء، الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، علاء فاروق، وزير الزراعة، المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، أحمد كوجك، وزير المالية، جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة.

قدمت الحفل النائبة إنجي أنور، وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، والذي بدأ بعرض فيلم تسجيلي عن جهود حزب حماة الوطن في مختلف المجالات الاجتماعية والتثقيفية والسياسية بجميع محافظات الجمهورية.

وأكدت النائبة إنجي أنور، وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أن حماة الوطن ارتبط اسمه بالشارع من خلال العديد من الفعاليات التي تركت أثرا بالغا لدى المواطنين.

وأشارت إلى أن الحزب يسعى من خلال كوادره في كافة المواقع التنظيمية، ومن خلال أعضاءه في السلطة التشريعية، إلى تقديم كل ما يخدم الدولة المصرية، ويعزز دورها في كافة المجالات.


من جانبه وجه اللواء أحمد العوضي، النائب الأول لرئيس الحزب، وكيل مجلس الشيوخ، التحية لشهداء الوطن بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان، قائلا: حفظ الله مصر وشعبها بلدا للأمن والأمان.

وأكد أن حزب حماة الوطن يعمل جنبا إلى جنب مع السلطة التنفيذية من أجل استكمال مسيرة التنمية والبناء في ظل الجمهورية الجديدة.

وأكد الدكتور أحمد العطيفي، أمين تنظيم الحزب، رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب، أن العمل السياسي مسئولية، والحزب يدعم  مؤسسات الدولة، قائلا: الدولة القوية لا تبنى إلا بتكامل جميع مؤسساتها.

وأعلن العطيفي، استمرار حالة الحوار والتنسيق المستمر بين السلطتين التنفيذية والتسريعية، لتحويل التحديات إلى فرص يشعر بها المواطن في حياته اليومية.

وشهدت الاحتفالية جلسة نقاشية بمشاركة الوزراء حول أولويات الأجندة التشريعية، في ظل التحديات العالمية الراهنة، لاسيما في ظل ما تشهده المنطقة من توترات وتأثير ذلك على سلاسل الإمداد، ورؤية تحقيق الأمن الغذائي، والحفاظ على الأمن القومي، وكذلك خطة الحكومة لتحسين حياة المواطنين.

واستعرض الوزراء المشاركون في الاحتفالية، رؤية الحكومة للفترة المقبلة، لاسيما فيما يتعلق بالتشريعات التي تخدم كافة قطاعات الدولة، وبما يعزز استكمال خطة التنمية الشاملة.

ودار نقاش موسع بين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن حزب حماة الوطن، والوزراء، بشأن العديد من الملفات التي تشغل الشارع المصري، والرؤية الشاملة لوضع حلول العديد من المشكلات التي تشغل المواطنين.

