وزير التموين: الاحتياطي الاستراتيجي من السلع آمن ويغطي احتياجتنا 6 أشهر

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الغذائية آمن ويغطي احتياجتنا لمدة 6 أشهر مقبلة.

جاء ذلك خلال حفل السحور الذي نظمه حزب حماة الوطن، بحضور 8 وزراء، حيث شهد اللقاء مناقشات موسعة حول أولويات المرحلة التشريعية المقبلة، وفي مقدمتها قانون الإدارة المحلية باعتباره أحد الاستحقاقات الدستورية المهمة المنتظرة.

وقال وزير التموين أنه قريبا سيبدأ موسم حصاد القمح في أبريل المقبل، مضيفًا: “ونعمل على مراقبة الأسواق لعدم استغلال الأزمات”.

وشدد الدكتور شريف فاروق على أنه تم فتح الكثير من المنافذ لتحقيق التوازن في الأسواق.

وتحدث وزير التموين عن فاتورة الدعم، مشيراً إلى أنها بلغت 265 مليار، معقبًا: “وإن شاء سيتم زيادتها”.

في سياق متصل، قال أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة ستقدم حزمة تسهيلات ضريبة خلال الشهر الجاري إلى مجلس النواب.

وأضاف “كجوك”، أن الموازنة الجديدة سيكون بها مخصصات جيدة للأجور تسهم في تحسين دخول المواطنين كما سيكون هناك مخصصات للتعليم والصحة.

وأشار وزير المالية، إلى أن الموازنة سيتم البدء في مناقشتها بداية من شهر أبريل المقبل حتى إقرارها في يوليو.