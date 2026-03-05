قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الذهب يتراجع بعد ارتفاعات مبكرة مع صعود الدولار وسط توترات الشرق الأوسط
طلب إحاطة لمُواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية «أونلاين» غير المرخصة
ميسي أم رونالدو.. من يتفوق تهديفيا دون ركلات الجزاء؟
البحرية الايرانية تستهدف مخازن الوقود في قاعدة رامات ديفيد الجوية الإسرائيلية
محامون وخدمة عملاء.. وظائف صندوق الإسكان الاجتماعي 2026
بعد إصابة 10 تلاميذ في حادث تصادم.. محافظ الشرقية يتفقد حالتهم الصحية بمستشفى العاشر الجامعي
استقرار الدولار وزيادات طفيفة في بعض العملات الأوروبية والعربية
إسرائيل تحذّر سكان جنوب لبنان: عليكم سرعة الانتقال إلى شمال نهر الليطاني
الدولار يرتفع مع تصاعد حرب الشرق الأوسط ويُعزّز مكانته كملاذ آمن
روسيا تحذّر: حلف الناتو ينجرّ الآن إلى حرب ضد إيران
المتهم لم يتتبع المجني عليها .. تفاصيل مُثيرة في تحريات واقعة التحــرش بفتاة الأتوبيس
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: إنذار مبكر بهجوم صاروخي إيراني يستهدف القدس ووسط إسرائيل
البيت الأبيض يحسم الجدل حول احمرار رقبة دونالد ترامب ..تفاصيل

هاجر هانئ

أعلن البيت الأبيض أن احمرار رقبة دونالد ترامب ناتج عن كريم وقائي للبشرة وصفه الطبيب، ومن المتوقع أن يسبب تهيجًا مؤقتًا لبضعة أسابيع. وقد أثارت صور من حفل منح وسام الشرف تكهنات، لكن المسؤولين لم يقدموا أي تفاصيل حول الحالة التي يتم علاجها. ويشير الأطباء إلى أن هذه الكريمات عادةً ما تسبب احمرارًا، خاصةً في بشرة الرقبة الحساسة.
 

رداً على التكهنات حول ظهور طفح جلدي على رقبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أوضح البيت الأبيض أن السبب هو كريم يستخدمه لعلاج البشرة، دون الخوض في تفاصيل الحالة التي يعالجها. وقد لفت الاحمرار انتباهاً واسعاً عندما التقط مصورو الأخبار صوراً مقرّبة لرقبة الرئيس البالغ من العمر 79 عاماً خلال حفل تكريمه بوسام الشرف في القاعة الشرقية بالبيت الأبيض.

ماذا قال البيت الأبيض؟


قال شون باربابيلا، طبيب الرئيس، في بيان: "يستخدم الرئيس ترامب كريماً شائعاً جداً على الجانب الأيمن من رقبته، وهو علاج وقائي للبشرة، وصفه طبيب البيت الأبيض. ويستخدم الرئيس هذا العلاج لمدة أسبوع، ومن المتوقع أن يستمر الاحمرار لعدة أسابيع".

لم يُقدّم ردّ فوري على الأسئلة اللاحقة، مثل ماهية الكريم، ومتى بدأ ترامب العلاج، وما هي الحالة التي يُفترض أن يمنعها. تُظهر صور مُكبّرة، تعود على الأقل إلى اجتماع مجلس السلام في معهد السلام الأمريكي في 19 فبراير، احمرارًا واضحًا على رقبة الرئيس.

قد تؤدي العلاجات الموضعية أحيانًا إلى تهيج الجلد المؤقت أو احمراره أو تهيجه - خاصة إذا كانت تحتوي على مكونات فعالة مثل الريتينويدات أو بيروكسيد البنزويل أو أحماض ألفا هيدروكسي أو مركبات جلدية ذات قوة علاجية.

لماذا تؤدي كريمات البشرة إلى الاحمرار؟


يُعدّ احمرار الجلد الناتج عن الكريمات شائعًا جدًا، إذ يقول أطباء الجلد إن بعض العلاجات الموضعية تعمل عن طريق زيادة تجدد الخلايا، مما يحفز إنتاج الكولاجين أو يقلل الالتهاب. وخلال هذه العملية، قد يبدو الجلد أحمر اللون، أو ملتهبًا قليلًا، أو حساسًا، خاصةً في مناطق مثل الرقبة، التي غالبًا ما يكون جلدها أرق من جلد الوجه.

تشمل الأسباب الشائعة للاحمرار الناتج عن كريمات البشرة ما يلي:

التهاب الجلد التماسي المهيج
الحساسيةرد فعل تجاه المكونات
زيادة تدفق الدم من المركبات النشطة
الإفراط في استخدام المنتج
حساسية للشمس بعد الاستخدام
قد يتفاعل الجلد حول الرقبة بشكل أكثر وضوحًا من المناطق الأخرى نظرًا لحساسية نسيجه.
 

المصدر: timesnownews.

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الخميس.. كم يصل سعر الكيلو؟

قيمة زكاة الفطر 2026 عن كل فرد.. الإفتاء تحدد الفئات غير الملزمة

قيمة زكاة الفطر 2026 عن كل فرد.. الإفتاء تحدد الفئات غير الملزمة

سعر العملات العربية

رسميا.. سعر العملات العربية مقابل الجنيه مستهل تعاملات الخميس

محمد هاني

إعلامي يكشف سبب استبعاد محمد هاني من قائمة الأهلي أمام المقاولون

لمبة التلاعب بعداد الكهرباء

أسباب إضاءة لمبة التلاعب بعداد الكهرباء مسبوق الدفع

صورة أرشيفية

الحرب على إيران.. هيئة بريطانية تكشف عن حادثة بحرية بميناء مبارك الكبير بالكويت

الاهلي

مفاجأة بشأن توقيع عقوبات على الأهلي من الكاف.. تفاصيل

الدكتورة عبلة الالفي

«الصحة» و«الأوقاف» تؤكدان على تعزيز التعاون لدمج الرسائل السكانية والصحية في الخطاب الديني

عقد أول اجتماع للجنة مراجعة القيمة العادلة للشركات المملوكة للدولة

عقد أول اجتماع للجنة مراجعة القيمة العادلة للشركات المملوكة للدولة

الأنبا ميخائيل والأنبا إيلاريون

خطوات تنفيذية جديدة لدعم ذوي الإعاقة بالكنيسة القبطية الأرثوذكسي.. صور

بالصور

بربع مليون.. زجاجة دينا الشربيني تثير الجدل على السوشيال ميديا

فوائد شحم الخروف.. "اللية" تفيد صحتك

اقتصادية ولذيذة.. طريقة عمل أصابع البطاطس المقرمشة المحشية

سوق المستعمل.. سعر كيا سبورتاج 2012 في مصر

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

