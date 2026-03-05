البيت الأبيض يحسم الجدل حول احمرار رقبة دونالد ترامب ..تفاصيل

أعلن البيت الأبيض أن احمرار رقبة دونالد ترامب ناتج عن كريم وقائي للبشرة وصفه الطبيب، ومن المتوقع أن يسبب تهيجًا مؤقتًا لبضعة أسابيع. وقد أثارت صور من حفل منح وسام الشرف تكهنات، لكن المسؤولين لم يقدموا أي تفاصيل حول الحالة التي يتم علاجها. ويشير الأطباء إلى أن هذه الكريمات عادةً ما تسبب احمرارًا، خاصةً في بشرة الرقبة الحساسة.



رداً على التكهنات حول ظهور طفح جلدي على رقبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أوضح البيت الأبيض أن السبب هو كريم يستخدمه لعلاج البشرة، دون الخوض في تفاصيل الحالة التي يعالجها. وقد لفت الاحمرار انتباهاً واسعاً عندما التقط مصورو الأخبار صوراً مقرّبة لرقبة الرئيس البالغ من العمر 79 عاماً خلال حفل تكريمه بوسام الشرف في القاعة الشرقية بالبيت الأبيض.

ماذا قال البيت الأبيض؟



قال شون باربابيلا، طبيب الرئيس، في بيان: "يستخدم الرئيس ترامب كريماً شائعاً جداً على الجانب الأيمن من رقبته، وهو علاج وقائي للبشرة، وصفه طبيب البيت الأبيض. ويستخدم الرئيس هذا العلاج لمدة أسبوع، ومن المتوقع أن يستمر الاحمرار لعدة أسابيع".

لم يُقدّم ردّ فوري على الأسئلة اللاحقة، مثل ماهية الكريم، ومتى بدأ ترامب العلاج، وما هي الحالة التي يُفترض أن يمنعها. تُظهر صور مُكبّرة، تعود على الأقل إلى اجتماع مجلس السلام في معهد السلام الأمريكي في 19 فبراير، احمرارًا واضحًا على رقبة الرئيس.

قد تؤدي العلاجات الموضعية أحيانًا إلى تهيج الجلد المؤقت أو احمراره أو تهيجه - خاصة إذا كانت تحتوي على مكونات فعالة مثل الريتينويدات أو بيروكسيد البنزويل أو أحماض ألفا هيدروكسي أو مركبات جلدية ذات قوة علاجية.

لماذا تؤدي كريمات البشرة إلى الاحمرار؟



يُعدّ احمرار الجلد الناتج عن الكريمات شائعًا جدًا، إذ يقول أطباء الجلد إن بعض العلاجات الموضعية تعمل عن طريق زيادة تجدد الخلايا، مما يحفز إنتاج الكولاجين أو يقلل الالتهاب. وخلال هذه العملية، قد يبدو الجلد أحمر اللون، أو ملتهبًا قليلًا، أو حساسًا، خاصةً في مناطق مثل الرقبة، التي غالبًا ما يكون جلدها أرق من جلد الوجه.

تشمل الأسباب الشائعة للاحمرار الناتج عن كريمات البشرة ما يلي:

التهاب الجلد التماسي المهيج

الحساسيةرد فعل تجاه المكونات

زيادة تدفق الدم من المركبات النشطة

الإفراط في استخدام المنتج

حساسية للشمس بعد الاستخدام

قد يتفاعل الجلد حول الرقبة بشكل أكثر وضوحًا من المناطق الأخرى نظرًا لحساسية نسيجه.



